Historien-Drama «Nuremberg» im Herbst im Kino

Die beiden Oscar-Preisträger Rami Malek (44, «Bohemian Rhapsody») und Russell Crowe (61, «Gladiator») werden in dem Historien-Drama «Nuremberg» über die Nürnberger Prozesse im Herbst in den Kinos zu sehen sein. Das Studio Sony Classics Pictures kündigte den US-Kinostart für November an, zum 80. Jahrestag der Prozesse nach Ende des Zweiten Weltkriegs.

Am 20. November 1945 begann in Nürnberg der Prozess gegen 21 führende Nationalsozialisten, unter anderem Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß, Reichsmarschall Hermann Göring und NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop. Damit mussten sich erstmals in der Geschichte Vertreter eines Staates wegen ihrer Verbrechen vor Gericht verantworten.

Der Film basiert auf dem Buch «Der Nazi und der Psychiater» des US-Autors Jack El-Hai. Er beschreibt darin die Begegnung des jungen US-Militärpsychiaters Douglas Kelley (Malek) mit Hermann Göring (Crowe). Monatelang hatte Kelley 1945 Gelegenheit, ihn zu befragen, während der Prozess gegen führende Nazis als Kriegsverbrecher vorbereitet wurde. Göring, ehemaliger Chef der Luftwaffe, wurde 1946 zum Tode verurteilt, doch kam der Hinrichtung durch Suizid zuvor.

Michael Shannon («The Flash) spielt den Hauptankläger bei den Nürnberger Prozessen, US-Richter Robert H. Jackson. Zum Cast gehören unter anderem auch Andreas Pietschmann («Ohne Dich», «Dark») und Colin Hanks («Fargo»).

US-Drehbuchautor James Vanderbilt («Zodiac», «White House Down»), der zuvor bei dem Journalismusdrama «Der Moment der Wahrheit» Regie führte, hat den Film inszeniert.

