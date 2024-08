Flaggen am Strand: Diese Bedeutungen sollten Urlauber unbedingt kennen

Wer am Strand baden oder schwimmen gehen will, sollte einiges beachten. Neben Sonnenschutz und einer ausreichender Wasserzufuhr sollten Urlauber auch nach Flaggen am Strand Ausschau halten. Denn die sagen aus, wie sicher es ist ins Wasser zu gehen. Wir haben die wichtigsten Flaggen und ihre Bedeutung zusammengefasst.

Welche Flaggen gibt es am Strand?

Die Flaggen am Strand werden gehisst, um anzuzeigen, ob es gefährlich ist ins Wasser zu gehen oder nicht. Laut dem DLRG geben die Flaggen nämlich Auskunft darüber, ob die Strände bewacht werden und wie die Rahmenbedingungen zum Baden und Schwimmen an diesem Strand sind.

Das sind die verschiedenen Bedeutungen der Flaggen im Überblick:

Gelbe Flagge: Nur geübte Schwimmerinnen und Schwimmer sollten ins Wasser gehen.

Rot-gelbe Flagge: Es kann gefahrlos gebadet und geschwommen werden. Rettungsschwimmer sind vor Ort und überblicken den Strand.

Rote Flagge: Nicht ins Wasser gehen - weder zum Schwimmen noch zum Baden. Es könnte lebensgefährlich werden.

Grüne Flagge: Keine offizielle Flagge, hat keine Aussagekraft.

Schwarz-weiße Flagge: Kennzeichnet einen Wassersportbereich, in dem nicht geschwommen werden darf.

Blaue Flagge: Eine Art Gütesiegel, dass bestimmte Umweltkriterien eingehalten werden.

Flaggen am Strand: Was bedeutet die gelbe Flagge?

Die gelbe Flagge wird meist zusätzlich gehisst und soll anzeigen, dass die Bedingungen im Wasser nicht ganz ungefährlich sind. Deshalb sollen laut der DLRG nur geübte Schwimmerinnen und Schwimmer ins Wasser gehen. Ältere Personen, Kinder und Personen, die nicht gut schwimmen können, sollten lieber nicht Baden gehen.

Was bedeutet die rot-gelbe Flagge am Strand?

Wenn eine rot-gelbe Flagge an einem Strand gehisst ist, dann kann man ohne Bedenken schwimmen gehen. Denn das zeigt an, dass der Badebereich überwacht ist und Rettungsschwimmer vor Ort sind.

Flaggen am Strand: Was sagt die rote Flagge aus?

Wie der DLRG schreibt, zeigt eine einzelne rote Flagge Gefahren an. Dazu gehören ein hoher Wellengang, Strömung oder auch verschmutztes Wasser. Bei einer roten Flagge sollte niemand, auch nicht geübte Schwimmer, ins Wasser gehen. Denn es kann lebensgefährlich werden.

Was bedeutet die grüne Flagge am Strand?

Manchmal gibt es auch grüne Flaggen an Stränden. Laut der DLRG haben diese aber keine offizielle Bedeutung. Deshalb sollten sich Urlauber nicht auf die Flagge verlassen und nach einem Strand suchen, an dem eine rot-gelbe Flagge gehisst ist.

Flaggen am Strand: Was bedeutet die schwarz-weiße Flagge?

Manche Strände oder Abschnitte sind nur für Wassersport gedacht. Diese werden dann durch eine geviertelte, schwarz-weiße Flagge gekennzeichnet. Hier darf nicht geschwommen oder gebadet werden. Denn der Bereich ist ausschließlich für Wassersportler reserviert, wie Surfer oder Segler.

Was bedeuten blaue Flaggen am Strand?

Die blaue Flagge hat keine Aussagekraft über die Gefahren im Wasser. Stattdessen ist sie eine Art Gütesiegel für Strände, an denen besonders auf Umweltkriterien geachtet werden.

