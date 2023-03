Autofahrer verletzt mehrere Menschen am Flughafen Köln/Bonn

In einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn ist ein Autofahrer gezielt auf Fußgänger zugefahren. Laut Polizei gebe es Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Täter "psychisch auffällig" sei.

Ein Mann ist am Freitagvormittag in einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn mit einem Auto gezielt auf mehrere Fußgänger zugefahren. Diese hätten ihm wohl ausweichen können, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Verletzungen seien überwiegend leicht, niemand schwebe in Lebensgefahr. "Wir sprechen von mehreren Verletzten aktuell", so der Polizeisprecher.

Der 57-jährige Fahrer sei festgenommen worden. Weil er Widerstand leistete, seien zwei Polizisten leicht verletzt worden. Der 57-Jährige befinde sich in einem Krankenhaus. Es gebe Hinweise darauf, dass er "psychisch auffällig" sei. (mit dpa)