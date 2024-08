Kleinflugzeug stürzt auf dem Weg nach Straubing ab – Pilot noch nicht gefunden

Ein Kleinflugzeug ist in den österreichischen Bergen abgestürzt. Der Nebel in dem Gebiet ist so dicht, dass die Rettungskräfte den Piloten noch nicht gefunden haben.

Das Flugzeug war in Genua in Italien gestartet, sagt ein Sprecher der Polizei in Vorarlberg. Im Westen Österreichs in der Nähe der Gemeinde Brand stürzte es ab. Menschen im Ort hatten das Flugzeug über sich gehört. Kurz darauf gab es einen lauten Knall.

Pilot des abgestürzten Flugzeugs ist noch nicht gefunden

Insgesamt 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Bergrettung, des Rotes Kreuzes und der Polizei begannen nach dem abgestürzten Flugzeug zu suchen. Die Polizei vermutet, dass der Flieger an einer steilen Stelle abgestürzt ist. Dort kann momentan nur die Bergrettung suchen. Weil es in dem Gebiet so neblig ist, helfen auch Hubschrauber oder Drohnen nicht weiter.

Die Suchkräfte fanden bisher nur einzelne Wrackteile. Von der Kabine des Flugzeugs und dem Piloten fehlt jede Spur.