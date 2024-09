Erste Niederlage für St. Brown und Lions in NFL

Die Detroit Lions haben trotz einer starken Leistung von Amon-Ra St. Brown ihre erste Saisonniederlage in der NFL kassiert. Gegen die Tampa Bay Buccaneers unterlagen die Gastgeber 16:20 und stehen nach zwei Spielen in der National Football League bei einem Sieg und einer Niederlage. St. Brown kam nach dem unauffälligen Auftakt vor einer Woche auf 110 Yards nach zehn gefangenen Pässen. Noch stärker war nur Chris Godwin von den Buccaneers, der 117 Yards nach Pässen und einen Touchdown verbuchte. Die Lions zählen in dieser Saison zu den Super-Bowl-Kandidaten, die Niederlage gegen Tampa Bay ist ein Rückschlag.

Zum Kreis der Titelanwärter zählen erneut auch die San Francisco 49ers, die ihrerseits aber eine Niederlage gegen die Minnesota Vikings kassierten. Beim 17:23 kam Vikings-Star Justin Jefferson auf einen 97-Yard-Touchdown, musste später das Feld aber wegen einer Verletzung verlassen.

Ravens starten mit zwei Niederlagen in die Saison

Einen schwierigen Saisonstart erleben die hoch gehandelten Baltimore Ravens. Nach der Auftakt-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs unterlag das Team von Quarterback Lamar Jackson unerwartet auch den Las Vegas Raiders 23:26 und gab dabei eine 13-Punkte-Führung aus der Hand.

Der Stuttgarter Jakob Johnson kam zu seinem Debüt für die New York Giants, unterlag aber den Washington Commanders um den Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman 18:21.