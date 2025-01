Unbekannter schießt auf Mann - Verletzung am Oberschenkel

In Frankfurt ist ein Mann durch einen Schuss am Oberschenkel verletzt worden. Nach dem Täter sei mit einem Großaufgebot gesucht worden, er sei bislang noch flüchtig, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar. Auf den 46-jährigen Mann war in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Niederrad geschossen worden, Lebensgefahr bestand nicht. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

