Frau am Flughafen Mallorca zurückgelassen: Gilt ein Dresscode im Flugzeug?

Eine Passagierin wurde am Flughafen Mallorca zurückgelassen, weil ihr Outfit einem Angestellten als unangebracht erschien. Ein Urteil schaffte nun Klarheit zum Dresscode im Flugzeug.

Viele Touristen und Reisende machen sich vor einem Flug darüber Gedanken, was das perfekte Outfit zum Fliegen ist: bequem, nicht zu kalt und trotzdem nicht zu viele Kleidungsstücke, die man an Bord dabei hat. Kaum jemand wird damit rechnen, dass die Klamottenauswahl dafür entscheidend sein kann, ob man mitfliegen darf oder nicht.

Doch genau das musste eine Frau am Flughafen Mallorca erleben. Ein Mitarbeiter einer Airline verwehrte der Passagierin den Zugang zum Flugzeug, weil er ihr Outfit für unangemessen hielt. Doch gibt es einen Dresscode im Flugzeug? Ein Urteil vom Flugverband klärte den Fall nun - und zeigte einer Seite in dem Streit klare Grenzen auf.

Frau am Flughafen zurückgelassen: Ausschnitt zu tief

Über den Fall, der sich 2019 zugetragen haben soll, berichtete die Mallorca Zeitung. Ein Mitarbeiter der spanischen Billigfluggesellschaft Vueling ließ demnach eine Passagierin am Flughafen Mallorca nicht in den Flieger nach Barcelona steigen, weil ihm das Outfit der Frau zu aufreizend erschien. Der Ausschnitt ihres Oberteils sei zu tief gewesen.

Sowohl die Passagierin als auch andere Fluggäste protestierten lautstark, schreibt die Mallorca Zeitung, die Entscheidung habe aber gestanden: Die Frau blieb im Flughafen auf der Baleareninsel zurück, als der Flieger in die Lüfte abhob. Das hätte auch deutschen Touristen passieren können: Vueling bietet unter anderem auch Flüge von München nach Mallorca an - oft auch über die spanische Stadt Barcelona.

Frau am Flughafen zurückgelassen: Verbraucherschutz erstattete Anzeige

Der spanische Verbraucherschutzverband Facua reagierte laut dem Zeitungsbericht und brachte den Fall beim spanischen Verband für Flugsicherheit (AESA) zur Anzeige, weil das Verhalten des Angestellten diskriminierend und sexistisch sei. AESA stimmte dem zu und brummte der Airline ein Bußgeld in Höhe von 28.000 Euro wegen eines sexistischen Verhaltens eines Angestellten auf. Ob die Passagierin eine Entschädigung bekommen hat, ist nicht bekannt.

Übrigens: Erst kürzlich kam ein in Mallorca gestartetes Flugzeug in die Schlagzeilen, weil es auf dem Weg nach Österreich in einen Hagelsturm geraten war und dabei seine Nase verlor.

Frau am Flughafen zurückgelassen: Gibt es einen Dresscode?

Der Fall auf Mallorca ist nicht der Erste seiner Art. Immer wieder kritisieren Fluggesellschaften die Kleiderwahl ihrer Kunden. 2021 wurde beispielsweise eine 23-jährige Australierin von einem Crew-Mitglied der Fluggesellschaft Virgin Australia vom Piloten fast nicht an Bord gelassen, weil sie ein Neckholder-Top, bei dem Arme und Rücken frei waren, trug.

Und im selben Jahr machte die türkische Bodybuilderin Deniz Saypinar öffentlich, dass ihr die Fluggesellschaft American Airlines - die auch Flüge nach Mallorca anbietet - am US-Flughafen Forth Worth wegen ihrer Kleidung den Flug verwehrte. Aber gibt es tatsächlich Regeln und Dresscodes für die Flugreise?

Was in einer Flugzeugkabine als angemessen gilt, hängt oft von den Gepflogenheiten des Landes ab, in der die entsprechende Airline ihren Sitz hat. Laut einem Bericht des Portals t-online gibt es keinen Dresscode für Fluggäste deutscher Airlines.

Wichtig: Umbauarbeiten am Flughafen von Palma de Mallorca werden es Reisenden in den kommenden Monaten unter Umständen erschweren, an ihr Gepäck zu kommen.

Dresscode beim Mallorca-Flug: Airlines haben schwammige Regeln

Die Airline Air France, die auch Flüge von Deutschland nach Mallorca anbietet, schreibt beispielsweise in ihren allgemeinen Transportbedingungen, das Boarding könnte verweigert werden, wenn die Beförderung des Fluggastes "die Sicherheit, die Gesundheit oder das Wohlbefinden der anderen Fluggäste oder der Besatzung gefährden" könne.

Die Formulierung ist recht schwammig: Ob ein freizügiges Oberteil das Wohlbefinden der anderen Menschen im Flugzeug gefährden kann, ist natürlich Auslegungssache. Was für manche als zu freizügig gilt, ist für andere ein normales Flug-Outfit. Auch andere Airlines, die zwischen Deutschland und Mallorca fliegen, haben entsprechende Paragrafen in ihren Beförderungsbedingungen.

Auch die Lufthansa-Tochter SWISS, die Reisen von deutschen Flughäfen nach Mallorca anbietet, macht keine konkreten Kleidervorschriften, behält sich aber vor, die Kleidungswahl ihrer Gäste zu bewerten. Gegenüber Travelnews.ch bestätigte Swiss-Sprecherin Sonja Ptassek: "Falls ein Passagier im Bikini an Bord kommen sollte, würde unsere Besatzung ihn freundlich bitten, sich angemessener zu kleiden, da er das Wohlbefinden der anderen Passagiere beeinträchtigen könnte."

Darüber, ob ein Outfit für den Flug nach Mallorca oder zurück als ausreichend angemessen gilt, sollten sich Fluggäste also am besten bei der entsprechenden Airline informieren, wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen.

Dresscode im Flugzeug: Welche Kleidung sollte man meiden?

Die meisten Outfit-Empfehlungen fürs Flugzeug raten zu bequemer und lockere Kleidung, die eine gute Blutzirkulation ermöglicht. Andere Klamotten-Tipps zielen etwa auf die Flugsicherheit ab: Das Magazin Bunte rät beispielsweise zu festen und flachen Schuhen, da sie einer schnellen Evakuierung zuträglicher seien als High Heels. Kunstfaserkleidung wie Leggings und Jogginghosen und Mischgewebe aus Baumwolle und Kunstfaser könnten bei Zwischenfällen während des Fluges im Brandfall zu schwerwiegenden Verletzungen führen, während sich das Tragen robuster Baumwollstoffe wie Jeans empfiehlt.

Auch von zu viel nackter Haut raten manche Ratgeber ab - allerdings nicht wegen Freizügigkeit, sondern ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Das Mode-Magazin InStyle erklärt, dass zu viel nackte Haut gleich in zweierlei Hinsicht problematisch sei: "Zum einen ist es im Flugzeug oft kalt, zum anderen sollte man auch auf den Notfall vorbereitet sein." Eine Flugbegleiterin warne, dass das Herunterrutschen auf einer Notrutsche ziemlich schmerzhaft sein könne, wenn die Haut nicht mit Stoff bedeckt ist. Und auch im Falle eines Feuers sei die Haut nicht ausreichend geschützt.

Übrigens: Wer es mit dem Flugzeug nach Mallorca geschafft hat, kann sich auf malerische Inselstädte mit Sehenswürdigkeiten und Wochenmärkten, auf anspruchsvolle Wanderungen, Fahrradtouren oder Freizeitparks freuen. Auch die Drehorte bekannter Serien können Touristen auf Mallorca besuchen. Fans von Badestränden sollten aktuell allerdings aufpassen: Mitten in der Hochsaison haben Rettungsschwimmer auf Mallorca zum Streik aufgerufen - mit Folgen für Urlauber.