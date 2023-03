Suche nach vermisstem Mädchen: Polizei findet weiblichen Leichnam

Die Polizei hat auf der Suche nach einem vermissten Mädchen einen weiblichen Leichnahm gefunden. Gewissheit über die Identität gab es zunächst nicht.

Seit Samstagabend wird ein zwölf Jahre altes Mädchen aus dem südwestfälischen Freudenberg vermisst. Nun hat die Polizei bei der Suche in der Region Freudenberg-Hohenhain einen weiblichen Leichnam gefunden. Die Polizei Siegen berichtete am Sonntag, dass die Leiche in einem Waldstück gefunden wurde. Ob es sich um das vermisste Mädchen handelt, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.