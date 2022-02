Frühling - Alte Gespenster im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 20.2.22 den Film "Frühling - Alte Gespenster". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Neuer Fall für Dorfhelferin Katja: Im ZDF läuft im Februar "Frühling - Alte Gespenster". Wir sagen Ihnen an dieser Stelle, wann der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie sich freuen können, welche Handlung Sie erwartet und ob sie die Episode auch als Stream in der Mediathek anschauen können.

TV-Termin: "Frühling - Alte Gespenster" am 20.2.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - Alte Gespenster" ist am Sonntag, 20. Februar, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 90 Minuten. Der Sonntag passt nicht? Macht nichts: Die Episode steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - Alte Gespenster"

Alles sieht zunächst aus wie ein tragischer Unfall, als Catrin Zerbe mit ihren Töchtern Greta und Lotti im Auto sitzend einschläft. Der Zwischenfall geht glücklicherweise einigermaßen glimpflich aus, hinterlässt aber Fragen. Fragen, die schnell beantwortet sind: Erste Untersuchungen ergeben, dass die Familienmutter medikamentenabhängig ist. Der Crash geschah in einem Moment, in dem der Körper von Catrin der Sucht Tribut zollte.

Im Nachgang muss die erst 15-jährige Greta das Auto nach Hause fahren. Nach Hause bedeutet aktuell zum Wohnwagen, der der Familie gerade das Zuhause darstellt. Die Zerbes sehen sich nun unangenehmen Wahrheiten ausgesetzt. Kann Katja ihnen helfen, um gemeinsam einen Weg aus der Misere zu finden? Und das zu einer Zeit, in der sie selbst in einem Gefühlschaos steckt.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - Alte Gespenster" im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Mark Weber - Marco Girnth

- Tom Kleinke - Jan Sosniok

- Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Aniya Wendel Leslie Wolf - Nadine Wrietz

Catrin Zerbe - Dagny Dewath

- Dagny Dewath Greta Zerbe - Theresia Vajkoczy

- Theresia Vajkoczy Lotti Zerbe - Lilli Schweiger

- Emily Brennmayer - Elli Vajkoczy

Simon Fries - Joseph Bundschuh

- Trixi - Nina Schmieder

Flo - Raphael Kalkowski

Silvia Fries - Mirja Mahir

- Mirja Mahir Freddie Plattner - Florian Simbeck

Tina Fanti - Tina Kloss

- Klara - Sofia König

Apotheker - Sebastian Weber

"Frühling - Alte Gespenster" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Frühling - Alte Gespenster" unbedingt sehen, haben aber am Sonntag keine Zeit? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)