Eintracht setzt auch gegen Dortmund auf Marmoush

Haben die Eintracht-Fans noch einmal die Chance, Omar Marmoush im Frankfurter Dress spielen zu sehen? Dino Toppmöller geht momentan fest davon aus. «Es gibt keine neue Wasserstandsmeldung. Er wird im Normalfall spielen. Ich kann nur den Status quo beurteilen und mich danach richten», sagte Toppmöller vor der Partie gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Laut Transfer-Journalist Fabrizio Romano soll Manchester City unter der Woche ein erstes offizielles Gebot für den 25 Jahre alten Ägypter übermittelt haben. Dazu sagten die Hessen bisher nichts. Ein Weggang des Top-Scorers - eventuell schon in den nächsten Tagen - ist dennoch weiterhin ein mögliches Szenario. Mit Torgarant Marmoush in der Startelf würde die Siegchancen sicherlich erhöhen. Zudem hätte die zuletzt nicht so stabile Dortmunder Abwehr bestimmt einiges mehr zu tun als ohne ihn.

Toppmöller will aber nicht die ganze Last auf den Schultern von Marmoush abladen. Dafür hat sein Team zu gut in der Hinrunde performt. «Wir haben eine tolle Entwicklung in allen Bereichen gemacht. Wir sind auf einem super Weg», sagte der 44-Jährige. Dennoch warnte er vor zu viel Euphorie und Leichtsinn: «Wir sollten trotzdem mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und demütig sein, was wir auch tun.»

BVB-Probleme interessieren Toppmöller nicht

Von den aktuellen Problemen der Schwarz-Gelben will sich Toppmöller aber nicht blenden lassen. «Was dort passiert, ist nicht meine Baustelle. Das kann ich nicht einschätzen. Dass sie keinen guten Start hatten, haben wir alle mitbekommen. Es wird eine schwierige Aufgabe gegen eine Mannschaft mit extrem hoher individueller Qualität», sagte er. Letztlich komme es aber darauf an, was wir machen.

Um gegen Dortmund gewinnen zu können, brauche es eine top Leistung, ein top Publikum. «Dann ist alles möglich und es ist dann auch egal, wie der Gegner heißt», sagte Toppmöller. Alle würden sich auf die Partie freuen. «Das ist für uns ein Highlightspiel. Es wartet eine Riesenaufgabe auf uns. Dann schauen wir, wer am Ende die Nase vorn hat», sagte der Coach.

Starker Hinrunde soll endlich mal eine super Rückrunde folgen

In dieser Saison wollen er und seine Spieler der starken Hinrunde endlich auch mal eine ebenso gute Rückrunde folgen lassen. Dies gelang zuletzt häufig nicht. Doch Toppmöller ist optimistisch. «Neues Jahr, neues Glück», sagte er. Es gehe darum, genau das zu tun, was man in den vergangenen Wochen und Monaten auch getan habe. «Wir müssen bei uns bleiben, fokussiert sein, uns auf das nächste Spiel konzentrieren und mit einer guten Spielfreude und Energie reingehen», sagte er.

Zum Rückrundenauftakt gegen Dortmund möchte die Eintracht alles «raushauen, was im Tank ist. Dann schauen wir, wofür es reicht», sagte der Coach. Denn es spiele ja auch immer noch ein Gegner mit - und das sei kein kleiner Gegner. «Borussia Dortmund ist vom Budgetwert, vom Kaderwert, von seinen Ambitionen noch mal ein Stück weit über uns. Aber trotzdem fühlen wir uns so, das wir zu Hause gegen sie gewinnen können», sagte Toppmöller.