Eintracht setzt gegen Dortmund auf Wechsel-Kandidat Marmoush

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller plant auch gegen Borussia Dortmund mit Star Omar Marmoush. «Es gibt keine neue Wasserstandsmeldung. Er wird im Normalfall spielen. Ich kann nur den Status quo beurteilen und mich danach richten», sagte Toppmöller vor der Partie in der Fußball-Bundesliga gegen die schwächelnde Borussia am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Laut Transfer-Journalist Fabrizio Romano soll der englische Serienmeister Manchester City unter der Woche ein erstes offizielles Gebot für den 25 Jahre alten Ägypter übermittelt haben. Dazu sagten die Hessen bisher nichts.

BVB-Probleme interessieren Toppmöller nicht

Mit Torgarant Marmoush in Frankfurts Startelf hätte die zuletzt nicht so stabile Dortmunder Abwehr aber sicherlich einiges mehr zu tun als ohne ihn. Von den aktuellen Problemen der Schwarz-Gelben will sich Toppmöller aber nicht blenden lassen. «Was dort passiert, ist nicht meine Baustelle. Das kann ich nicht einschätzen. Es wird eine schwierige Aufgabe gegen eine Mannschaft mit extrem hoher individueller Qualität», sagte der 44-Jährige.

Trotzdem fühle sich die Mannschaft so, dass sie zu Hause gegen Borussia Dortmund gewinnen könne. «Dafür brauchen wir eine top Leistung, ein top Publikum, dann ist alles möglich und es ist dann auch egal, wie der Gegner heißt», sagte Toppmöller.