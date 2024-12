Eintracht-Sportchef Krösche: Wintertransfers nicht das Ziel

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt plant keine Wintertransfers. «Wir wollen eigentlich diese Mannschaft, wie sie jetzt ist, einfach auch zusammenhalten und wollen sie auch mal wachsen lassen. Eine hundertprozentige Garantie, dass wir jetzt nichts machen oder dass wir was machen, gibt es sowieso nicht», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche dem Hessischen Rundfunk (HR). «Aber es ist nicht das Ziel, irgendwas hinzuzufügen oder irgendwas zu verändern, weil wir mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, sehr zufrieden sind.»

Das Winter-Transferfenster für die Bundesliga öffnet am 1. Januar und schließt am 3. Februar um 20.00 Uhr. Es stehe für die Eintracht dieses Mal «kein turbulenter Winter an», kündigte Krösche an. Stattdessen ist das Ziel, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, wie der 44-Jährige sagte.

Die SGE steht nach 15 Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz in der Bundesliga und ist damit auf Kurs Champions-League-Qualifikation. Allerdings sind die Frankfurter seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Unter anderem war die Eintracht im Achtelfinale des DFB-Pokals bei RB Leipzig (0:3) ausgeschieden.