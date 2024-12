Eintracht verlängert Vertrag mit Collins bis 2030

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Verteidiger Nnamdi Collins vorzeitig bis 2030 verlängert und damit ein weiteres Talent langfristig an sich gebunden. Der 20-Jährige, dessen Vertrag ursprünglich bis 2028 lief, war im Sommer 2023 von Borussia Dortmund an den Main gewechselt.

In dieser Saison kam Collins wettbewerbsübergreifend bislang auf elf Einsätze, davon sieben in der Startelf. Außerdem gab er im November sein Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Collins macht gute Entwicklungsschritte

«Nnamdi Collins ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie zuverlässig es uns mittlerweile als Verein gelingt, jungen Talenten einen klaren Entwicklungsplan aufzuzeigen und diesen in die Tat umzusetzen. Dafür hat Nnamdi, seit er hier ist, hart an sich gearbeitet und die nötige Geduld und Bereitschaft mitgebracht», sagte Sportdirektor Timmo Hardung.

Im Herbst hatte die Eintracht bereits die Verträge mit Noah Fenyö und Hugo Larsson bis 2029 sowie mit Kaua Santos bis 2030 verlängert.