Eintracht empfängt mit Marmoush den SC Freiburg

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will mit Omar Marmoush in der Startelf den zweiten Sieg im neuen Jahr einfahren. Die Hessen empfangen in der englischen Woche am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) den SC Freiburg.

Mit einem Sieg würde die Eintracht einen Hinrunden-Vereinsrekord seit Einführung der Drei-Punkte-Regel aufstellen. Die bisherige Bestmarke der SGE liegt bei 31 Zählern aus der Saison 2022/2023. In dieser Spielzeit holten die Frankfurter bislang 30 Punkte.

Trainer Dino Toppmöller kündigte an, dass der von Manchester City umworbene Marmoush von Beginn an spielen wird. Medienberichten zufolge steht der ägyptische Nationalspieler vor einem Wechsel zum englischen Meister. Laut dem Pay-TV-Sender Sky verlangt die Eintracht 80 Millionen Euro.

Im Vergleich zum 1:0 beim FC St. Pauli könnte zudem der zuletzt angeschlagene Defensivspieler Tuta wieder in die Startelf rücken.