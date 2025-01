Eintracht will Platz drei festigen - Lilien gegen Paderborn

Eintracht Frankfurt will den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga am 19. Spieltag weiter zementieren. Im Duell der Europa-League-Teilnehmer sind die Hessen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei der TSG 1899 Hoffenheim zu Gast.

Die Eintracht kann dabei einen Vereinsrekord aufstellen. Denn mit einem Sieg hätten die Frankfurter die ersten vier Bundesliga-Spiele dieses Kalenderjahres gewonnen. Das war der SGE zuvor bislang noch nie gelungen.

Fraglich für das Spiel gegen Hoffenheim sind Mahmoud Dahoud und Oscar Højlund, die auch schon am Donnerstag beim 2:0 in der Europa League gegen Ferencváros Budapest krankheitsbedingt gefehlt hatten. Außerdem war im Training am Freitag Nathaniel Brown wegen Krankheit nicht dabei.

Eine Liga tiefer will der SV Darmstadt 98 den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. Die Lilien empfangen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den SC Paderborn. Mit einem Sieg würde der SVD an Paderborn vorbeiziehen.

Der SV Darmstadt 98 um Coach Florian Kohfeldt empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga den SC Paderborn. Foto: Uwe Anspach/dpa