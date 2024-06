Fynn Kliemann und Olli Schulz verkaufen ihr Hausboot

2018 kauften Fynn Kliemann und Olli Schulz Gunter Gabriels Hausboot. Nach der Renovierung entstand darin unter anderem ein Tonstudio. Jetzt haben sie das Boot verkauft. Und der neue Besitzer ist kein Unbekannter.

Das bekannteste Hausboot Deutschlands hat einen neuen Besitzer. Auf dem ehemaligen DDR-Arbeiterschiff "Magdeburg" lebte bereits Gunter Gabriel. Nach seinem Tod kauften es der Unternehmer Fynn Kliemann und Musiker Olli Schulz im Jahr 2018. Die beiden bauten das marode Hausboot aufwendig um und dokumentieren den Prozess auch in einer Miniserie auf Netflix. Letztendlich entstanden ein Tonstudio und Übernachtungsmöglichkeiten.

Olli Schulz wollte Hausboot ohne Kliemann weiter betreiben

Doch die Renovierung wurde sehr viel aufwendiger und teurer als geplant. Dazu kam die Corona-Pandemie, die den Start des Musik-Hausboots zusätzlich erschwerte, und ein Maskenskandal um Kliemann. Die Staatsanwaltschaft hatte nach einem TV-Beitrag des Satirikers Jan Böhmermann gegen den heute 36-Jährigen ermittelt. Bei dem Verfahren ging es neben einem Betrugsverdacht vor allem um den Verdacht des Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Am Ende stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldbuße ein.

Ende Januar sagte Schulz in einem Interview mit der Zeit, dass der Plan mit dem Hausboot "nicht ganz aufgegangen" sei. Der Liegeplatz in Rothenburgsort eigne sich nicht für Veranstaltungen und die Buchungen seien seit dem Maskenskandal um Kliemann eingebrochen. Schulz verkündete, dass Kliemann aus dem Projekt aussteigen werde. "Ich hoffe, ich kann es allein halten", sagte der 50-Jährige noch. "Mir würde das Herz bluten, wenn ich es verkaufen müsste."

Fynn Klimann gibt Hausboot-Verkauf auf Instagram bekannt

Diese Hoffnung hat sich offenbar nicht erfüllt, wie Kliemann am Donnerstag in einem Video auf Instagram bekannt gab. Darin ist zu sehen, wie er auszieht. "Jetzt hat das Hausboot einen tollen neuen Besitzer", schrieb er dazu. Und dieser ist kein Unbekannter. Der ehemalige Radprofi und Sohn von Erik Zabel, Rick Zabel, hat das Boot mit seiner Frau Leonie gekauft. Er hätte "ziemlich genau das gleiche wie vorher" mit dem Hausboot vor, wobei das Studio nicht bleiben wird. In einem Kommentar zu Kliemanns Video verspricht Zabel: "Wir kümmern uns gut drum."

Als Grund für den Verkauf sagt Kliemann in seinem Video: "Olli und ich wollen wieder Kumpels sein und öfter lieber Pizza essen, über Mucke reden, mit dem Auto durch die Stadt fahren und Scheiße labern." Es sei aber ein "total cooles Abenteuer" gewesen und er bereue nichts.