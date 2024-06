Valeggio sul Mincio am Gardasee: Kunst, Kultur und Kulinarik

Südlich des Gardasees lockt Valeggio sul Mincio vor allem mit dem berühmten Stadtteil Borghetto. Doch die Stadt hat noch mehr zu bieten.

Ein Stück entfernt vom südlichen Ufer des Gardasees liegt die Stadt Valeggio sul Mincio. Kultur, Geschichte und Kulinarik haben in dem ruhigen Ort ihren Platz. Neben einer alten Skaligerburg und der berühmten Visconti-Brücke finden Touristen auch einen großen Naturpark vor, der zum Spazierengehen und Picknicken einlädt. Der Stadtteil Borghetto bietet enge Gassen und Handwerksläden, in denen man Bummeln kann. Der Höhepunkt des Jahres in Valeggio sul Mincio: Das berühmte Tortellini-Fest im Juni. Ein Überblick über Sehenswürdigkeiten und Feste in Valeggio sul Mincio am Gardasee.

Mittelalter in Valeggio sul Mincio am Gardasee: Die Skaligerburg

Umgeben von Grünflächen liegt die mittelalterliche Festung der Skaliger inmitten einer Parkanlage. Schon von weitem ist das Bauwerk zu sehen, das laut dem Portal gardasee.de im 13. und 14. Jahrhundert errichtet wurde. Heute gleicht die Burg teilweise einer Ruine, nicht alle Teile der ehemaligen Festung sind noch erhalten. Wenn die Temperaturen und das Wetter im Sommer es zulassen, finden im Innenhof der Skaligerburg aber Theateraufführungen statt, wie gardasee.de berichtet. Auch Filmvorführungen kann man hier unter freiem Himmel anschauen.

Grüne Oase in Valeggio sul Mincio: Parkanlagen nahe dem Gardasee

Nur wenige Gehminuten entfernt vom Zentrum Valeggio sul Mincios befindet sich der Parco Sigurtà Giardini. Dieser Naturpark lädt zum Spazierengehen und Fahrradfahren ein, an manchen Plätzen ist laut dem Portal gardasee.it auch das Picknicken erlaubt. Inmitten des Parks steht übrigens auch die Skaligerburg. Wer die sieben Kilometer langen Wege nicht ablaufen oder mit dem Rad befahren möchte, kann den Park auch mit einer kleinen Bahn durchqueren, schreibt das Portal. Im Parco Sigurtà Giardini warten zudem einige Highlights auf die Besucher, die auch für Familien mit Kindern interessant sind:

ein Pflanzen-Labyrinth

ein Bauernhof mit Streicheltieren

Themengärten

Zudem verwandelt sich der Park regelmäßig in ein Blütenmeer, denn die Pflanzen dort blühen nahezu ganzjährig, wie gardasee.it schreibt.

Auf der Visconti-Brücke in Valeggio sul Mincio: Das Tortellini-Fest am Gardasee

600 Meter lang ist die Brücke von Valeggio sul Mincio, auf der das jährliche "Festa del Nodo d´amore" stattfindet. Das Bauwerk wurde im 14. Jahrhundert aus Backstein erbaut und dient laut gardasee.de heute dem Autoverkehr. Die "Ponte Visconteo" war eigentlich als Damm geplant, um die feindliche Stadt Mantua auszutrocknen - denn diese war vom Wasser des Flusses abhängig. Aus diesem Vorhaben wurde schlussendlich nichts, doch der Damm erfüllte seinen Zweck einige Zeit später, als er den Venezianern den Zugang zum Gardasee versperrte.

Dient die Visconti-Brücke in Valeggio sul Mincio am Gardasee vor allem dem Verkehr, wird sie einmal im Jahr zweckentfremdet und zum kulinarischen Anziehungspunkt. Denn an jedem dritten Dienstag im Juni findet hier das "Festa del Nodo d´amore" statt, zu Deutsch: Das Fest des Knotens der Liebe:

Während dieses Tortellini-Festes können bis zu 4000 vorangemeldete Besucher an einer 600 Meter langen Tafel speisen, schreibt gardasee.it.

Zur Vorspeise gibt es handgemachte Tortellini, gefüllt mit Käse, Fleisch und Kräutern, wie die Seite am-gardasee.com berichtet. An den Tagen vor dem Fest werden sie von bis zu 100 Köchen vorbereitet. Dazu kommen Antipasti und Getränke .

. Als Hauptgang werden lokale Spezialitäten serviert, auch Nachtisch gibt es.

Das gesamte Erlebnis kostet etwa 70 Euro pro Person.

Auch abseits des Festes servieren die meisten Restaurants Tortellini. Frische Nudeltaschen können Besucher auch auf dem lokalen Wochenmarkt von Valeggio sul Mincio am Gardasee kaufen. Dieser findet laut gardasee.de jeden Samstag zwischen 8 und 13 Uhr statt.

Stadtteil von Valeggio sul Mincio am Gardasee: Das mittelalterliche Borghetto

Neben dem Tortellini-Fest und der großen Visconti-Brücke lockt auch das mittelalterliche Viertel Borghetto regelmäßig Touristen nach Valeggio sul Mincio am Gardasee. Es liegt im Fluss Mincio und ist durchzogen von kleinen Wasserläufen. Es überzeugt mit altertümlichen Wassermühlen, die der Stadt am Gardasee einst Wohlstand brachten. Nicht alle davon sind bis heute in Betrieb, einige wurden umgebaut und dienen nun als Touristenunterkunft, berichtet gardasee.it. Viele enge Gassen und kleine Handwerksläden geben dem Stadtteil einen romantischen Touch und mittelalterlichen Charme. Seine alte Geschichte wird im Dorf nicht zuletzt mit Festen gefeiert, von denen Borghetto am Gardasee einige zu bieten hat: