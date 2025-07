Vogel als Haustier: Das sollte man vorher wissen

Ziervögel wie Wellensittiche oder Kanarienvögel sind bunt, lebendig und vergleichsweise klein - dennoch sollten die Herausforderungen bei ihrer Haltung nicht unterschätzt werden. Wer überlegt, sich einen Vogel als Haustier zu holen, sollte ein paar Dinge beachten.

Gut informiert zum Vogelglück

Ziervögel gibt es etwa im Zoofachhandel, bei Züchtern oder im Tierheim. Aber auch von privaten Verkäufern oder im Internet kann man sie erwerben. Dabei gilt es, genau hinzusehen: «Käufer sollten genau darauf achten, aus welcher Haltung ihr zukünftiger Vogel stammt», rät Josef Hellenbrand, Präsident des Deutschen Kanarien- und Vogelzüchter-Bunds (DKB) gegenüber dem Industrieverband Heimtierbedarf (IVH).

Woran erkennt man einen seriösen Anbieter? Laut Hellenbrand informiert ein seriöser Verkäufer transparent über Herkunft, Alter und Haltung der Tiere und sollte Angaben zu den Elterntieren machen können. Gesellige Vogelarten wie Wellensittiche oder Nymphensittiche werden nicht einzeln abgegeben. Wer Zweifel hat, lässt von dem Angebot lieber die Finger.

Wer einen Ziervogel bei sich aufnehmen will, sollte sich vorher folgende Fragen stellen:

Und nach dem Vogelkauf?

In der Regel ist es nicht notwendig, Ziervögel behördlich zu melden - etwa bei Wellensittichen und Kanarienvögeln. Eine Anzeigepflicht besteht nur, wenn es sich um eine besonders geschützte Art handelt. Im Zweifel kann man beim zuständigen Amt nachfragen.

Wichtig ist, das Tier nach dem Kauf gesundheitlich überprüfen zu lassen - und zwar bei einem vogelkundigen Tierarzt. Hier lassen sich auch direkt Fragen zu Impfungen und Routinekontrollen klären.

Vögel sollten sich in ihrem neuen Zuhause in Ruhe einleben können. Vor allem in den ersten Tagen brauchen sie Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Stress durch andere Tiere, Lärm oder den Menschen sollte vermieden werden.