Waffenlieferung

vor 35 Min.

Deutschland liefert Gepard in die Ukraine: Was kann der Flugabwehrpanzer?

Ein Flakpanzer vom Typ Gepard fährt auf dem Truppenübungsplatz in Munster. Bald sollen derartiger Panzer in der Ukraine eingesetzt werden.

Deutschland will nun also doch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Der Gepard-Flugabwehrpanzer soll schon bald beim Krieg in der Ukraine zum Einsatz kommen.