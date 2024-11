Heimwerk-Abenteuer: Gerhard Schröder verzweifelt fast beim Möbelaufbau

Das Heimwerken führt nicht selten zur Verzweiflung. Die Anleitung wird Schritt für Schritt befolgt. Penibel genau, doch am Ende sieht der Schrank häufig doch ganz anders aus als erwartet. Meist etwas schiefer. Diese Erfahrung machte kürzlich auch Altkanzler Gerhard Schröder. Mit den Worten: „Mein Mann beim Heimwerken: ein Abenteuer mit Schrauben und Mut“, teilte seine Frau Soyeon Schröder-Kim die Aktion in einem Video.

Einst drehte Schröder als Bundeskanzler an den Schrauben des Landes. Jetzt werkelt er an Dingen rum, die ein paar Nummern kleiner sind. In der Aufnahme ist zu sehen, wie er ein Regal mit Schubladen zusammenbastelt. Fokussiert werkelt er an einem Schreibtisch sitzend und klopft, schraubt und haut auch mal mit der flachen Hand aufs Brett.

Gerhard Schröder verzweifelt beim Aufbau eines Schränkchens

„Hilf doch mal mit“, motzt Schröder seine Frau anfangs an. Sie bleibt hinter der Kamera und filmt geduldig weiter. Die Konzentration ist dem Altkanzler ins Gesicht geschrieben. „Komplexes Ding, ne“, nuschelt er. Nach der vollbrachten Arbeit zeigt sich Schröder stolz. „Die Arbeit eines fortgeschrittenen Lehrlings“, sagt er in bekannter Schröder-Manier und gibt ganz gelassen zu, dass es an dem Schränkchen noch „ein paar offene Stellen“ gibt.

Eine Karriere als Reality-TV-Star scheint nicht weit weg. Soyeon Schröder-Kim teilt häufig Videos: Ihr Ehemann erntet Tomaten, das Paar pflanzt Kräuter oder der Altkanzler lernt Klavier. Das Paar gibt sich dabei stets gut gelaunt. Nicht überraschend, der Altkanzler gilt mit 80 Jahren heute als reichster, deutscher Politiker.

Vermögende und mächtige Menschen, die belanglose und normale Dinge tun. Wie wär's? Olaf Scholz beim Autowaschen, Angela Merkel beim Eintopf kochen oder Christian Lindner beim Playstation spielen? Wäre ein Video wert.