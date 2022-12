Gesundheit

06:15 Uhr

Besser kontrolliert Alkohol trinken als völlige Abstinenz zu pflegen?

Plus Eine Studie will neue Wege in der Suchtmedizin versuchen. Doch auch Patientinnen und Patienten sehen das kritisch.

Von Markus Bär Artikel anhören Shape

Alkohol ist bekanntlich die Volksdroge Nummer 1. Nicht nur bei uns in Bayern, auch in ganz Deutschland. 1,6 Millionen seiner rund 82 Millionen Einwohner sind alkoholabhängig, 6,7 Millionen trinken so viel, dass man von einem schädlichen Konsum sprechen muss. Ein Ziel der Suchtmedizin ist es darum stets gewesen, Alkoholismus in den Griff zu kriegen, am besten ist dabei aus gesundheitlicher Sicht natürlich Abstinenz. Diese galt und gilt zumindest für abhängige Alkoholkranke als alternativlos. Doch nun verweist eine von der Bundesregierung bezuschusste Studie darauf, dass auch so genanntes „kontrolliertes Trinken“ ein Behandlungsziel sein könnte. Nach dem Motto: Lieber deutlich weniger trinken, als immer wieder zu versuchen, gar nichts zu trinken und damit aber, was ja häufig vorkommt, zu scheitern. Doch dies wird kritisch gesehen – auch von Betroffenen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen