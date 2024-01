Schülerin bei Gewalttat an Schule getötet – 18-Jähriger festgenommen

Bei einer Gewalttat an einer Schule im Rhein-Neckar-Kreis ist eine Schülerin getötet worden. Ein 18-jähriger Schüler wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

An einem Gymnasium in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) kam es zu einer Gewalttat, bei der nach Angaben der Polizei eine 18-jährige Schülerin getötet wurde. Es wurde noch versucht, sie zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Die Beamten gehen nach derzeitigem Stand von einer Beziehungstat aus. Den mutmaßlichen Täter, einen 18-jährigen Schüler, hat die Polizei Stunden später in Niedersachsen festgenommen. Er befand sich unmittelbar nach der Tat auf der Flucht. Das Amtsgericht Heidelberg soll am Freitag entscheiden, ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft kommt.

Das Opfer hatte zuvor Strafanzeige gegen den 18-Jährigen gestellt

Die Schule wurde evakuiert, die Schülerinnen und Schüler wurden an einer Sammelstelle betreut. Das Schulgebäude sei gesichert, so ein Sprecher. Eine Gefahr für die Kinder und Jugendlichen sowie für weitere Personen bestand nach den Erkenntnissen der Polizei nicht. Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr vor Ort. Weitere Informationen zu Täter und Opfer waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei geht aktuell von einer Beziehungstat aus.

Der 18-Jährige steht unter Verdacht, die gleichaltrige Schülerin mit einem Messer umgebracht zu haben. Das Opfer hatte gegen den Beschuldigten im November Strafanzeige wegen körperlicher Gewalt gestellt, das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Weitere Details nannten sie nicht. Auch die Nationalität des Tatverdächtigen teilten sie zunächst nicht mit.

Die betroffene Schule wurde 1998 als Privatgymnasium Leimen mit einer Elterninitiative gegründet. Derzeit werden nach Angaben der Schule dort 685 Schüler von 85 Lehrkräften unterrichtet.

Gewalttat an Schule in St. Leon-Rot erinnert an Tat in Offenburg

Die Tat erinnert an eine andere Gewalttat im vergangenen November in Offenburg. Ein 15-jähriger Schüler hatte in einer sonderpädagogischen Schule einen Gleichaltrigen erschossen. Der Angriff des Deutschen hatte sich nach Polizeiangaben in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt. Der 15-jährige Schüler war in sein Klassenzimmer gekommen und hatte seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe in den Hinterkopf geschossen. (mit dpa)