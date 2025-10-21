„Promi Big Brother“-Gewinner 2025: Wer hat gewonnen?

Fünf Kandidaten sowie eine Kandidatin haben es in das Finale von „Promi Big Brother“ 2025 geschafft. Nach nervenaufreibenden Wochen auf engem Raum und unter permanenter Beobachtung steht nun fest, wer den Container als Sieger verlassen durfte. Die Wahl zwischen Laura Blond, Erik aka Satansbraten, Jimi Blue Ochsenknecht, Michael Naseband, Andrej Mangold und Harald Glööckler trafen schlussendlich natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie durften per Telefon, über die Joyn-App oder über SMS ihre Stimme dem Kandidaten oder der Kandidatin geben, die sie in den vergangenen zwei Wochen am sympathischsten fanden.

Dem Gewinner winkt am Ende nicht nur die Gewissheit, sich gegen all ihre Mitstreiter durchgesetzt zu haben, sondern auch ein stolzes Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Wer hat das Geld mit nach Hause genommen? Wer hat die 13. Staffel von „Promi Big Brother“ 2025 gewonnen? Die Antwort darauf sowie alle wichtigen Infos zum Finale haben wir hier für Sie.

„Promi Big Brother“-Gewinner 2025: Wer ist Sieger oder Siegerin?

Zunächst schied im Finale der Ex-Bachelor Andrej Mangold aus und belegte damit den sechsten Platz. Danach folgten Erik aka Satansbraten auf dem fünften Platz sowie Laura Blond auf Platz vier. Der ehemalige „K11“-Komissar Michael Naseband landete auf dem dritten Rang. Der Sieg entschied sich schließlich zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Harald Glööckler. Die finale Entscheidung fiel letzten Endes wie folgt aus: Jimi Blue Ochsenknecht hatte die meisten Anrufe der Zuschauer erhalten und gewann somit die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“. Harald Glööckler musste sich derweil mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Der Gewinner von „Promi Big Brother“ 2025: Was macht er mit der Siegprämie?

Der strahlende Sieger Jimi Blue Ochsenknecht fand direkt nach seinem Sieg im Studio die passenden Worte: „Fuck! Vielen Dank, liebe Leute! Ich habe tatsächlich einfach gewonnen. Ich bin unfassbar dankbar – ihr habt mir so viel Selbstwertgefühl wiedergegeben.“ Was er mit seinen gewonnenen 100.000 Euro vorhat, verriet er anschließend bei „Promi Big Brother – Die Late Night Show“: Demnach träumt Jimi davon, ein Haus zu bauen – für seine Tochter, aber auch für seine Ex-Freundin. Yeliz dürfe gerne einziehen oder ein- und ausgehen, wie sie wolle. Letztere feierte Jimis Sieg zusammen mit seiner Mutter Natascha Ochsenknecht im Kölner Studio.

„Promi Big Brother“-Finale 2025: Wer ist raus?

Hier einmal ein Überblick darüber, welche Promis im Verlauf der Staffel sowie im Finale ausgeschieden sind – in chronologischer Reihenfolge:

Doreen Dietel (raus in Folge 7)

Christina Dimitriou (raus in Folge 8)

Pinar Sevim (raus in Folge 8)

Marc Terenzi (raus in Folge 9)

Sarah-Jane Wollny (raus in Folge 10)

Paco Herb (raus in Folge 11)

Désirée Nick (raus in Folge 12)

Achim Petry (raus in Folge 14)

Karina2you (raus in Folge 14)

Andrej Mangold (Platz sechs)

Erik aka Satansbraten (Platz fünf)

Laura Blond (Platz vier)

Michael Naseband (Platz drei)

Harald Glööckler (Platz zwei)

Jimi Blue Ochsenknecht (Sieger)

Die ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten durften zwar kein Preisgeld mit nach Hause nehmen, leer geht bei „Promi Big Brother“ 2025 aber niemand aus. Denn natürlich bekommen die Promis für ihre Teilnahme an der Show eine Gage. Wie hoch diese genau ist, lässt Raum für Spekulationen, denn der Sender veröffentlicht diesbezüglich keine belastbaren Zahlen.