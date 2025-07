Finale von "The Biggest Loser" 2025: Wer hat gewonnen?

Das TV-Format „The Biggest Loser“ bietet den teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, gezielt an Gewicht zu verlieren und einen gesünderen Lebensstil zu erreichen. Neben viel Sport geht es in der Sendung demnach auch um Themen wie bewusste Ernährung, Teambuilding und Selbstdisziplin. Unterstützt werden die Teilnehmer dabei von ihren Coaches Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss. Am Ende gewinnt, wer am meisten abgenommen hat.

Das große Finale von „The Biggest Loser“ 2025 fand am 14. April statt. Wer konnte die meisten Kilos loswerden und sich den Sieg sichern? Alle Infos dazu gibt es hier.

Gewinner von "The Biggest Loser" 2025: Das ist der Sieger

Im Finale von „The Biggest Loser“ 2025 standen Nicole (38), Purja (20) und Ben (42). Den Sieg nach Hause holen konnte schlussendlich Kandidat Ben, der bereits im Vorfeld als Favorit galt. Mit einer finalen Gewichtsabnahme von 68,6 Kilogramm setzte sich der 42-Jährige gegen die Konkurrenz durch. Prozentual zu seinem Startgewicht, welches bei 145,9 Kilogramm lag, waren es am Ende 47,02 Prozent weniger, die er im großen Finale auf die Waage brachte. Damit landete Ben knapp vor Purja (-45,38 %) und Nicole (-43,16 %) und sicherte sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie den Titel „The Biggest Loser“ 2025.

Ben ist der Sieger von „The Biggest Loser" 2025. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Finale von "The Biggest Loser" 2025: Das waren die Finalisten

Im Finale standen neben dem späteren Sieger Ben auch Nicole und Purja. Wir stellen die beiden noch einmal kurz vor:

Nicole (38) aus Neuhofen im Innkreis (Österreich)

Kandidatin Nicole aus Österreich. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Nicoles Startgewicht lag bei 119,1 Kilo. Im Rahmen der Sendung verlor die Mutter eines Sohnes insgesamt 34,8 Kilogramm. Sie ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und hat einen Job in einer Personalabteilung.

Purja (20) aus Hamburg

Kandidat Purja aus Hamburg. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Kandidat Purja verlor insgesamt 38,6 Kilo. Zuvor lag sein Stargewicht bei 129,8 Kilogramm. Er belegte somit den zweiten Platz hinter Ben.

"The Biggest Loser" 2025: Wer ist raus?

In Staffel 17 von „The Biggest Loser“ traten die vierzehn Kandidaten zum ersten Mal nicht in Teams gegeneinander an. Stattdessen kämpfte jeder für sich alleine. Wer im Laufe der Staffel ausgeschieden ist, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Toni (33) aus Nürtingen

Franz (50) aus Hadres (Österreich)

Jessica (42) aus Löhne (NRW)

Philipp (34) aus Ferlach (Österreich)

Celina (20) aus Hamburg

Alex (25) aus Ottobrunn bei München

Michelle (27) aus Köln

Angelina (35) aus Hattingen (NRW)

Jonas (23) aus Polheim

Roswitha (50) aus Naarn (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

„The Biggest Loser“: Wer hat die Show bisher gewonnen?

Zum Schluss folgt hier noch ein Überblick über die bisherigen Gewinner und ihren Gewichtsverlust in der Show:

Staffel 1 (2009): Enrico – 96,6 kg abgenommen

Staffel 2 (2010): Heino – 60,4 kg abgenommen

Staffel 3 (2011): Carlo – 59 kg abgenommen

Staffel 4 (2012): Jack – 66,1 kg abgenommen

Staffel 5 (2013): Paride – 63 kg abgenommen

Staffel 6 (2014): Marc – 86,3 kg abgenommen

Staffel 7 (2015): Stefan – 65,4 kg abgenommen

Staffel 8 (2016): Ali – 86,4 kg abgenommen

Staffel 9 (2017): Alexandra – 53 kg abgenommen

Staffel 10 (2018): Saki – 94,5 kg abgenommen

Staffel 11 (2019): Mario – 101,4 kg abgenommen

Staffel 12 (2020): Daniel – 104 kg abgenommen

Staffel 13 (2021): Ole – 79,7 kg abgenommen

Staffel 14 (2022): Patrick – 94,4 kg abgenommen

Staffel 15 (2023): Valentina – 65 kg abgenommen

Staffel 16 (2024): Giulio – 72 kg abgenommen