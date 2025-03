Lilly Becker will nach Deutschland ziehen

Lilly Becker, Ex-Frau von Boris Becker und Siegerin beim RTL-Dschungelcamp, will mit ihrem Sohn von England nach Deutschland ziehen. «Wir ziehen um», kündigte Becker (48) in der WDR-Talksendung «Kölner Treff» am Freitagabend an. Ihr Sohn Amadeus (15) könne zwar noch kein Deutsch verstehen, aber, er habe eine Sprach-App und: «Er freut sich. Er hat Bock drauf.» Der Kölner Zeitung «Express» hatte Becker zuvor bereits verraten, dass sie mit dem Gedanken spiele, nach Deutschland zu ziehen.

Wohin genau der Umzugswagen fährt, verriet Becker nicht. Ihr aktueller Freund Thorsten Weck hat eine Firma für Sportmanagement in Düsseldorf. Aus dem RTL-Dschungelcamp («Ich bin ein Star - Holt mich hier raus») ging die 48-Jährige im vergangenen Monat als Siegerin hervor. Rund zwei Wochen verbrachte sie im Camp, bevor sie sich die «Dschungelkrone» aufsetzen durfte. Die Niederländerin und Boris Becker hatten sich in Miami kennengelernt.