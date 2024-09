Wir bringen Sie zum FCA-Spiel ins Stadion und in den Europa-Park

Seit knapp drei Jahren ist Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, Namensgeber für die Heimat des SC Freiburg. Sie haben die Chance, ein Wochenende in Rust zu verbringen und das Spiel des Breisgauer Bundesligisten gegen den FC Augsburg live im Europa-Park Stadion zu verfolgen.

Wochenend-Paket für Fußball- und Achterbahnfans zu gewinnen

In Zusammenarbeit mit dem Europa-Park verlosen wir exklusiv für unsere Leserinnen und Leser:

zwei Sitzplatz-Karten für das Bundesligaspiel SCF gegen FCA am Samstag, 19. Oktober (15.30 Uhr) in Freiburg

zwei Übernachtungen für zwei Personen im 4-Sterne-Superior-Hotel Krønasår des Europa-Parks (inklusive Frühstück)

Eintritt für die Wasserwelt Rulantica am Freitag, 18. Oktober

Eintritt in den Europa-Park am 19. und 20. Oktober

Und so können Sie gewinnen: Kommentieren Sie kurz unter dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite „Augsburger Allgemeine“, warum Sie gerne gewinnen würden. Die Verlosung endet am Sonntag, 22. September, 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden von uns im Anschluss per Facebook-Direktnachricht benachrichtigt.

Im Europa-Park erleben Besucher in 17 europäischen Themenbereichen ein Abenteuer mit der ganzen Familie. Über 100 Attraktionen wie die neue Mega-Achterbahn „Voltron Nevera powered by Rimac“ und Shows bieten für Gäste aller Altersklassen unvergessliche Adrenalinkicks oder Entspannung pur. In unmittelbarer Nähe zum Europa-Park genießen die Gäste in der Wasserwelt Rulantica Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt. (AZ)

Icon Vergrößern Die Wasserwelt Rulantica gehört seit 2019 zum Europa-Park. Foto: Europa-Park Rust Icon Schließen Schließen Die Wasserwelt Rulantica gehört seit 2019 zum Europa-Park. Foto: Europa-Park Rust

