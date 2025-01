Mutmaßlicher Geldautomatensprenger ausgeliefert

Über zwei Jahre nach der Sprengung eines Geldautomaten in Gießen ist ein mutmaßlicher Täter nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 38-jährige Niederländer sei vergangenen Freitag in seinem Heimatland festgenommen worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt mit. Am Mittwoch dieser Woche wurde er in Deutschland dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll er in der Nacht zum 22. Oktober 2022 gemeinsam mit weiteren Tätern einen Geldautomaten in einem Container im Gießener Stadtteil Buseck gesprengt haben. Der Container wurde dabei nicht vollständig zerstört, sodass die Täter nicht an die Bargeldkassetten gelangten und ohne Beute flüchteten. Sie hatten einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht.