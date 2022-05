Gladbach gegen RB Leipzig: Bundesliga-Übertragung und Live-Ticker

In der Bundesliga steht das Spiel zwischen Gladbach und Leipzig an. Hier erfahren Sie alles rund um Übertragung im Free-TV? Liveticker, Radio, Aufstellung, Bundesliga online schauen, Termin und Uhrzeit beim Fußball.

Die Bundesligasaison 2021/2022 neigt sich langsam dem Ende zu. Nur noch wenige Partien sind zu spielen und die Teams versuchen, noch die restlichen Punkte, die zu vergeben sind, zu holen. Am 32. Spieltag treffen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig aufeinander und konkurrieren um den Sieg.

Möchten Sie gerne mehr zu der Partie Gladbach gegen Leipzig erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel liefern wir Ihnen Uhrzeit und Termin des Spiels, einen Liveticker samt Aufstellung und Ergebnisse und verraten, ob es eine Übertagung im Free-TV geben wird.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Termin, Uhrzeit und Stadion heute

Gladbach trifft heute am 2. Mai 2022 auf Leipzig. Das Spiel wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie im Borussia-Park in Mönchengladbach. Hier ein paar Daten zur Arena:

Name: Borussia-Park

Borussia-Park Ort: Mönchengladbach

Team: Borussia Mönchengladbach

Eröffnet: 30. Juli 2004

30. Juli 2004 Kapazität: 59.724 Zuschauer

59.724 Zuschauer Höhe: 41 Meter

41 Meter Architekt: Dietmar Haasen

Gladbach gegen Leipzig: Übertragung im TV, Live-Stream und Radio - auch gratis im Free-TV?

Die Partie des 32. Spieltags zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Stattdessen hat sich der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN die Rechte für dieses Spiel gesichert. DAZN überträgt alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Sonntag und Montag sowie die Champions League. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Infos der Partie kompakt zusammengefasst:

Spiel: Gladbach vs. Leipzig , 32. Spieltag der Bundesliga 2021/22

vs. , 32. Spieltag der 2021/22 Datum: Montag, 2. Mai 2022

Montag, 2. Mai 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

Borussia Park, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

kostenpflichtig bei Radio: unter anderem bei bullenfunk.fm

Gladbach vs. Leipzig im Liveticker: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Möchten Sie gerne das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig im Liveticker mitverfolgen? Wir geben Ihnen die Möglichkeit dazu. Unser Datencenter hält den Spielstand, die Aufstellung der beiden Teams sowie allgemeine Informationen zur Bundesliga, wie den Spielplan und die aktuelle Tabelle, für Sie bereit.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Gladbach - Leipzig: Bilanz

Aus den letzten drei Spielen konnte Gladbach insgesamt vier Punkte holen. Am 29. Spieltag gelang den Fohlen ein 2:0 Sieg gegen Greuther Fürth. Gegen den 1. FC Köln musste Gladbach eine 3:1 Niederlage hinnehmen. Zuletzt holte Gladbach am 31. Spieltag, auswärts gegen den SC Freiburg, einen Punkt. Vor allem gegen den FC Bayern München konnten die Fohlen in dieser Saison glänzen. Bereits am ersten Spieltag gelang Gladbach ein Remis gegen den Deutschen Meister. In der Rückrunde gewannen sie 2:1 gegen die Bayern. In Leipzig verlor die Mannschaft jedoch mit 4:1.

Leipzig nahm aus den letzten drei Bundesliga-Spielen insgesamt 6 Punkte mit. Zuletzt gewannen sie gegen Hoffenheim mit 3:0 und gegen Leverkusen mit 1:0. Gegen Union Berlin mussten die Leipziger jedoch eine 2:1 Niederlage hinnehmen. RB Leipzig kann sich neben den letzten Bundesligaspielen auch noch auf ein weiteres Spiel freuen: das Team um Domenico Tedesco steht nämlich im Finale des DFB-Pokals.

Seit 2016 sind sich die beiden Teams 11-mal in der Bundesliga begegnet. Dabei gewann Leipzig siebenmal und Gladbach einmal. Außerdem trennten sich die beiden Mannschaften dreimal mit einem Unentschieden. Hier eine Übersicht zu den Ergebnissen der letzten Begegnungen:

11. Dezember 2021, Leipzig - Gladbach : 4:1

- : 4:1 27. Februar 2021: Gladbach - Leipzig : 2:3

- : 2:3 31. Oktober 2020: Gladbach - Leipzig : 1:0

- : 1:0 01. Februar 2020: Leipzig - Gladbach : 2:2

- : 2:2 30. August 2019: Gladbach - Leipzig : 1:3

- : 1:3 20. April 2019: Gladbach - Leipzig : 1:2

- : 1:2 02. Dezember 2018: Leipzig - Gladbach : 2:0

- : 2:0 03. Februar 2018: Gladbach - Leipzig : 0:1

- : 0:1 16. September 2017: Leipzig - Gladbach : 2:2

- : 2:2 19. Februar 2017: Gladbach - Leipziig: 1:2

- Leipziig: 1:2 21. September 2016: Leipzig - Gladbach : 1:1

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Sie möchten gerne die restlichen Spiele der laufenden Bundesliga-Saison mitverfolgen? Hier erfahren Sie alles, was Sie dafür wissen müssen. Die Rechte für die Spiele teilen sich die Dienste Sky und DAZN. Vereinzelt gibt es auch Spiele im Free-TV. Die Rechte dafür sicherte sich der Sender SAT.1. Alle Spiele am Samstag sind auf Sky zu sehen, Freitag-, Sonntag- und Montagspiele sehen Sie auf DAZN. Für Sky und DAZN ist jeweils ein Abo erforderlich. Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Bundesliga-Übertragung: