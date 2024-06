Tausendfüßler: Größe und Lebensraum des langen Insekts

Der Tausendfüßler ist für seine vielen Beine bekannt. Doch wie groß ist das Tier? Und wo hat es seinen Lebensraum?

Tausendfüßler - häufig auch Tausendfüßer genannt - gehören zu den Gliederfüßern und werden vor allem wegen ihrer hohen Anzahl an Beinen bestaunt. Tausend sind es zwar nicht. Dennoch hat der Tausendfüßler mehr Beine als Spinnen oder Insekten. Weil die Beine ihren Platz brauchen, ist der Tausendfüßler vor allem sehr lang. Doch wie groß ist das Tier insgesamt? Und wo hat es seinen Lebensraum? Ein Überblick.

Der Tausendfüßler: Aussehen und Größe des Tieres

Eine gewisse Größe und Länge braucht der Tausendfüßler allein, um seine vielen Beinpaare unterzukriegen. Entgegen dem Namen, der etwas irreführend sein kann, besitzt er allerdings nicht Tausend Beine. Immerhin 750 Gliedmaßen hatte das Exemplar mit der bisher höchsten beobachteten Anzahl. Je nach Art kann es aber auch eine zwei- oder dreistellige Beinanzahl sein, schreibt das Wissensportal biologie-schule.de.

Insgesamt erreichen Tausendfüßler eine Gesamtlänge von bis zu drei Zentimetern, wie das Gartenmagazin mein-schoener-garten.de berichtet. Der Körper des Tieres ist in viele Segmente eingeteilt, an denen jeweils Beinpaare hängen. Der Körper der Tausendfüßler ist schwarz oder grau gefärbt und glänzend, an der Spitze befinden sich Mundwerkzeuge.

Doppelfüßler, die die größte Gruppe der Tausendfüßler bilden, können sogar bis zu 30 Zentimeter lang werden, berichtet das Tierlexikon von geolino.de. Vor 300 Millionen Jahren jedoch erreichten Tausendfüßler ganz andere Größen – damals wurden sie über zwei Meter lang. Und ihre Beute war so groß wie Rehe, schreibt das Lexikon.

Tausendfüßler leben auch bei uns: Das ist ihr Lebensraum

Während die größten Exemplare der Tausendfüßler ihren Lebensraum in den Tropen haben, sind die Tiere grundsätzlich weltweit anzutreffen. In den tropischen und subtropischen, aber auch in den gemäßigten Zonen aller Kontinente sind sie zuhause, berichtet biologie-schule.de. Eine Ausnahme sind die Polregionen. Dieser Lebensraum ist für Tausendfüßler ungeeignet.

Den optimalen Lebensraum findet das Tier an feuchten und dunklen Plätzen. Dazu zählen laut geolino.de:

feuchter Waldboden

zerfallenes Holz

Steine

Auch im Kompost fühlen sie sich wohl und empfinden daher auch unsere Gärten als einen geeigneten Lebensraum.

