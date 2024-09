Das hat gerade noch gefehlt

Emojis erleichtern die digitale, schriftliche Kommunikation ungemein. Statt auf witzige (das gilt übrigens auch für nur witzig gemeinte) Nachrichten zu antworten, wie herausragend und kreativ das Humorzentrum des Absenders ausgeprägt sei, reicht beispielsweise ein Lach-Smiley. Der zwischenmenschliche Austausch kann allerdings auch auf diese Weise zu Missverständnissen führen. Nicht jedes der Bildchen ist mit einer eindeutigen Aussage belegt.

Wer seiner Partnerin mitteilen will, sie solle beim Einkaufen doch bitte an Obst und Gemüse denken, kann selbstverständlich stellvertretend Aubergine und Pfirsich verschicken. Das könnte allerdings auch zu einer (vielleicht) freudigen Überraschung führen - weil sexuell konnotiert.

Achte neue Emojis im kommenden Jahr

Auch um mögliche Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen, wird die Emoji-Palette Jahr für Jahr erweitert. Neuzugänge werden vom sogenannten Unicode-Konsortium verwaltet. Sonst könnte ja jeder machen, was er will (Augenroll-Emoji). Im kommenden Jahr werden voraussichtlich acht neue Symbole weltweit eingeführt, darunter sind beispielsweise eine Harfe und ein Farbklecks. Am häufigsten genutzt wird aber wohl das Emoji mit sichtbaren Tränensäcken und einem gleichgültigen Gesichtsausdruck. Wer bisher nach dem passenden Symbol für einen verkaterten Tag gesucht hat: Hier ist es. Oder wenn der Chef kurz vor dem Feierabend nochmal eine Klitzekleinigkeit besprechen will – und das sich übergebende Gesicht zu harsch wäre.

Manche Angelegenheiten aber werden sich auch in Zukunft nicht mit Symbolen erklären lassen. Das Gefühl beispielsweise, einen Text über neue Emojis geschrieben zu haben. Zwinkersmiley.