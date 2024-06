Fußball-EM in Deutschland: Walter Kimmich und anderes nützliches Wissen

Jetzt gilt's: Ab diesem Freitag ist Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft gefordert. Das Wissen von uns Anhängern aber auch.

Hefte raus, Beine lockern, volle Konzentration, es steht an: Abiturprüfung, Hochbegabtentest und "Wer wird Millionär?" in einem. Mit anderen Worten: Fußball-Europameisterschaft. Früher reichte es, als Zaungast mit einem gut trainierten Trinkarm ins Turnier zu gehen sowie Beckenbauer und Müller grob auseinanderhalten zu können. Heute, unter Beobachtung des gesamten Internets, bedarf es schon eines dagobertgleichen Fachwissen-Tresors, aus dem man sich gut vier Wochen lang bedienen kann, um digitale (zur Not auch analoge) Nebenjublerinnen und -jubler zu beeindrucken.

Natürlich reicht es da nicht, punktgenaue Antworten auf so simple Fragen parat zu haben wie: Wie viele Tore hat Mittelfeldspieler Scott McTominay im Laufe seiner Karriere mit dem rechten Außenrist in den linken Winkel erzielt, bevor er mit seinen Schotten an diesem Freitag ins EM-Eröffnungsspiel gegen Deutschland (21 Uhr, ZDF) geht? Fußball-Kennertum bemisst sich auch am Jonglieren mit solchen Themenfeldern: Wie lautet der zweite Vorname von DFB-Spieler Joshua Kimmich? (Walter). Warum wird Kollege Kai Havertz bei seinem englischen Klub Arsenal "Donkey", also Esel, gerufen? (Das ist sein Lieblingstier). Wer trägt ein riesiges Tattoo seiner selbst auf dem Rücken? (Leroy Sané). Welcher Kicker hat gleich neun Geschwister? (Florian Wirtz).

Unnützes Wissen? Pah: 74 Prozent aller Männer wären gerne selbst Fußballprofis

Unnützes Wissen, schnauben an dieser Stelle sowohl Puristen als auch Verächter des gepflegten Rasensportspiels. Ohne zu berücksichtigen, dass es in der schönsten Haupt- und Nebensache der Welt kein unnützes Wissen geben kann, schon gar nicht zu EM-Zeiten. 74 Prozent aller Männer wären gerne selbst Fußballprofis. Noch Fragen?

Hefte zu, jetzt gilt's.

