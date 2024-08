Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, heißt es. Diese Alltagsweisheit ist Teil der legendären schwäbischen Genügsamkeit. Hier ein Cent gespart, dort zwei, macht schon drei. Oder wie es die großen Songpoeten der Ersten Allgemeinen Verunsicherung einst formulierten: „Schaffe, schaffe, Häusle baue. Butterbrot statt Schnitzel kaue. Denn wer nicht den Pfennig ehrt, der wird nie ein Dagobert.“ In die gleiche Richtung zielt der Spruch: Kleinvieh macht auch Mist. Die sich anhäufenden Hinterlassenschaften von Schafen, Ziegen, Kaninchen und Geflügel stehen sinnbildlich für viele kleine Erträge, die am Ende einen großen Haufen ergeben.

Das Prinzip hat sich nun bis in höchste Wirtschaftskreise herumgesprochen. Patrick Zahn, Vorstandsvorsitzender des Textildiscounters Kik, glaubt nämlich einen „strategischen Wachstumsbereich“ ausgemacht zu haben. Er meint den Markt für Hartwaren, also Dinge wie Dekorationsartikel, Schreibwaren und sonstigen – Zitat Zahn: „Kleinscheiß“. Kaufen möglichst viele Menschen diesen Kleinscheiß, bleibt dem Unternehmen ein großer Haufen Gewinn übrig.

Diese geniale Strategie lässt sich auch in andere Bereiche übertragen. 34 Unentschieden in der Fußball-Bundesliga sind nicht sexy, brächten aber 34 Punkte, was in der vergangenen Saison Platz 14 und damit den Klassenerhalt bedeutet hätte. Köln und Darmstadt hätten den ganzen Kleinscheiß liebend gern genommen, kicken jetzt aber in der 2. Bundesliga. Ist halt auch schwer, so oft unentschieden zu spielen. Die bisher meisten Remis in einer regulären Bundesliga-Saison schaffte der 1. FC Kaiserslautern 1995/96 mit derer 18. Das war damals allerdings zu wenig Kleinscheiß, der FCK stieg ab. So ein Mist.