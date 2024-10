Kürbisse sind völlig überbewertet!

Am besten wächst er in einer Mischung aus Kompost und Mist. Diese Ausgeburt der Natur wird von Unrat genährt. Das wundert nur diejenigen, die noch nicht versucht haben, das orangefarbene Ungetüm auszuhöhlen. Der schlonzig-kernige Inhalt glibbert garantiert über den Löffel hinaus auf den Boden. Aber schön ist es halt schon, wenn die Familie beisammen dem Brauch frönt, ein Spuk-Gesicht in das Ding zu schnitzen. Sagen Unwissende. Das Schauerlichste an der Schnitzerei ist allerdings das Gesicht der Eltern beim Versuch, die harte Schale formvollendet zu durchdringen. Was ist das überhaupt für ein Brauch? Mit Essen spielt man nicht. Und dann verrottet die bekerzte Kulturschande auf der Terrasse vor sich hin.

Allerdings: Essen ist es ja nun auch nicht. Also klar: Man kann so einen Kürbis schon verzehren. Das kann man aber auch mit Buchenrinde. Der Herbst ist die Jahreszeit des Kürbis. Hokkaido, Butternut, Eichelkürbis - der geschmacklosen Spielarten gibt es viele. Der Herbst ist auch die Jahreszeit der fallenden Blätter, des Nebels und der Depression. Insofern passt das unförmige Teil schon wieder gut in die Jahreszeit.

Bald ist die Zeit der Kürbisse vorbei

Allenthalben werden Kürbissuppen angeboten. Die benötigen allerdings allerlei Zutun und noch viel mehr Gewürz, damit sie in Konsistenz und Geschmack bekömmlich sind. Dabei gehört der Kürbis genau genommen der Familie der Beeren an. Aber jede Familie hat nun mal ihren Aussätzigen. Bald aber ist seine Zeit auch wieder vorbei. In zwei Wochen ist Halloween. Bis dahin wird noch geschnitzt und gelöffelt. Dann hat der Spuk wieder ein Ende. Endlich.