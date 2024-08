Gmx, web.de und Ionos funktionieren nicht: Probleme beim login

Die E-Mail- und Websiten-Anbieter gmx, web.de und Ionos haben seit Donnerstagvormittag eine Störung. Alle drei Dienste gehören zum Internet-Konzern United Internet. Wann die Probleme behoben sind, ist noch unklar

Websites nicht erreichbar, Probleme beim E-Mail-System, lange Wartezeiten beim Kundenservice

Auf den Website von gmx und web.de taucht ein Banner auf, auf dem folgendes steht: „Aktuell kann es beim Betrieb unserer E-Mail-Systeme sowie beim Zugriff auf das Postfach zu Einschränkungen kommen. Wir arbeiten daran, den vollen Funktionsumfang der betroffenen Postfächer schnellstmöglich wiederherzustellen. Für eventuelle Verzögerungen bitten wir um Entschuldigung.“

Ionos schreibt auf seiner Status-Seite, dass seit 9.36 Uhr einige Websites nicht mehr erreichbar seien. Seit 10:43 seien auch bei den E-Mail-Systemen technische Probleme aufgetaucht und seit etwa elf Uhr gäbe es lange Wartezeiten beim Kundenservice.

Die er Grund für die Probleme bei gmx, web.de und Ionos ist noch unklar

Was der Grund für die Probleme ist, geben die Unternehmen nicht bekannt. Ionos schreibt von einem „Ausfall in einem unserer Hauptstandorte“. Was ausgefallen ist und weshalb, erklärt das Unternehmen nicht.

gmx, web.de und Ionos versichern, dass ihre Techniker bereits informiert sind und daran arbeiten, die Störung zu beheben. Wann die Dienste wieder in vollem Umfang nutzbar sind, ist derzeit jedoch noch völlig unklar.

Dass E-Mail- und Website-Dienste Probleme haben ist zwar ungewöhnlich, kommt aber immer wieder vor.