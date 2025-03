„GNTM 2025“: Wer ist raus? Was ist passiert in Folge 7?

Heidi Klum ist derzeit wieder auf der Suche nach „Germany‘s Next Topmodel“. Seit dem 13. Februar ist Staffel 20 der TV-Show wöchentlich im Programm von ProSieben zu sehen. Wie schon im Jahr zuvor treten 2025 neben den weiblichen Kandidatinnen erneut auch männliche Models an. Zunächst kämpfen die Frauen und Männer getrennt voneinander im Wettbewerb ums Weiterkommen, ehe sie im Laufe der Staffel aufeinandertreffen. In der sechsten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 standen die weiblichen Kandidatinnen im Mittelpunkt. Das große Umstyling stand auf dem Programm, anschließend mussten sich die Modelanwärterinnen auf dem Catwalk beweisen.

Für vier Teilnehmerinnen endete der Traum von GNTM 2025 in Folge sieben. Wer ist raus? Welche Models sind eine Runde weiter? Hier erfahren Sie, was in der siebten Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ passiert ist.

GNTM 2025: Wer ist in Folge 7 rausgeflogen?

Wie eingangs bereits erwähnt, mussten sich die Models in der siebten Folge dem großen Umstyling stellen - allerdings nicht alle. Heidi Klum bat insgesamt sechzehn Kandidatinnen auf den Friseurstuhl. Neben ihrer persönlichen Stylistin Wendy Iles kümmerte sich noch ein besonderer Gast um die Haarpracht der Teilnehmerinnen: Moderator Klaas Heufer-Umlauf war mit von der Partie und griff auch selbst zur Schere, schließlich ist der 41-Jährige gelernter Friseur. Den Feinschliff überließ er dann aber doch den Profis. Nicht bei allen Models stießen die Veränderungen auf Begeisterung - insbesondere Zoe und Magdalena haderten mit ihren neuen Looks.

Als Gastjuror fungierte in Folge 7 der Designer Peter Dundas, der die Modelanwärterinnen für den Laufsteg einkleidete. Bevor er im Jahr 2017 sein eigenes Label gründete, arbeitete er für Luxusmarken wie Ungaro, Cavalli und Pucci. „Ich verleihe den Menschen etwas mehr Selbstbewusstsein. Wenn man äußerlich gut aussieht, fühlt man sich innerlich gut“, so der Modeschöpfer. Er wünschte sich von den Models eine gewissen Coolness und Dynamik auf dem Laufsteg. Dies konnten aber nicht alle Kandidatinnen umsetzen - für Lucia, Natali, Valeria und Stella reichte es am Ende nicht, um eine Runde weiter zu kommen.

GNTM 2025: Diese Models sind weiter dabei

Diese Teilnehmerinnen sind nach Folge 7 weiterhin bei GNTM 2025 im Rennen:

Aaliyah (22, Hamburg)

Annett (46, Hamburg)

Canel (26, Essen)

Daniela (20, Stuttgart)

Eva (26, Berlin)

Josy (19, München)

Jule (21, Stuttgart)

Katharina (24, Wien)

Katrin (56, Berlin)

Laura (25, Holzkirchen)

Lisa (19, Freistadt, Österreich)

Lulu (32, Berlin)

Magdalena (21, Wien)

Safia (24, Dortmund)

Svenja (24, Hamburg)

Xenia (26, Cuxhaven)

Zoe (19, Köln)

„Germany‘s Next Topmodel“ 2025: Wiederholung von Folge 7 im TV und Stream

Wer die Ausstrahlung der siebten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 verpasst hat, kann sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal im TV sehen: Eine Wiederholung läuft am 7. März 2025 ab 23 Uhr auf sixx. Darüber hinaus steht die Episode jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn zum Abruf bereit.

Nächste Sendetermine von GNTM 2025

Weiter geht es mit den männlichen Kandidatinnen am Mittwoch, dem 12. März 2025, zur gewohnten Sendezeit um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die Frauen hingegen treten einen Tag später an, also am Donnerstag, dem 13. März. Die Sendezeit bleibt dieselbe.