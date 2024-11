"Good Omens", Staffel 3: Start, Handlung, Besetzung - Was ist bekannt?

Im Dezember 2023 machte Amazon Prime Video es amtlich: Armageddon soll ein drittes und letztes Mal an die Tür des Buchladens von Erziraphael klopfen. Die Serie "Good Omens" soll also in die finale dritte Staffel gehen. In der bevorstehenden Staffel sollte laut Amazon eigentlich ein durch Zufall konserviertes Gespräch ausgeschlachtet werden, das zwischen dem "Good Omens"-Autor Neil Gaiman und seinem Co-Schreiber, dem 2015 verstorbenen Sir Terry Pratchett, vor fast 35 Jahren stattgefunden hat. Damals hatten die beiden ausgeheckt, wie es mit den Figuren ihres international erfolgreichen Bestseller-Romans weitergehen könnte. Nun gibt es beim Dreh der dritten Staffel allerdings Probleme. Das Personal hat sich geändert und auch zu den eigentlich geplanten Folgen gibt es neue Informationen. Neugierig? Dann bleiben Sie bei uns - wir haben den Schleier des Geheimnisses schon mal ein klein wenig gelüftet.

Start von "Good Omens", Staffel 3

Die Produktion der dritten Staffel der Serie „Good Omens“ wurde im September 2024 in einer frühen Planungsphase unerwartet unterbrochen. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den Serienmacher und Autor Neil Gaiman, der die Anschuldigungen laut deadline.com zurückweist.

Nach einer Phase der Unsicherheit hat Amazon nun entschieden, die Staffel in verkürzter Form umzusetzen. Statt der ursprünglich geplanten Episoden wird die dritte Staffel als 90-minütige Einzelfolge produziert. Die Dreharbeiten dazu sollen Anfang 2025 in Schottland aufgenommen werden. Wie ein Insider gegenüber variety.com erklärte, wird Neil Gaiman dabei nicht mehr als ausführender Produzent fungieren.

Wann die finale Folge von „Good Omens“ an den Start geht, kann aus diesem Grund bislang nicht abgeschätzt werden. Eine Veröffentlichung im Jahr 2026 scheint allerdings realistisch.

"Good Omens", Staffel 3: Worum dreht sich die Handlung?

"Good Omens" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Die erste Staffel von "Good Omens" war im Mai 2019 weltweit bei Prime Video gestartet und hatte sich als großer Erfolg erwiesen. Demzufolge konnte das Abenteuer des Erzengels und des Dämons in einer zweiten Staffel weitergehen. Saison Nummer Zwei hatte ihre Premiere im Juli 2023. Sie präsentiert eine Handlung, die über das ursprüngliche Quellenmaterial weit hinausgeht. Die Serie erzählt die Geschichte um die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem wählerischen Engel (und Händler seltener Bücher) namens Erziraphael und dem etwas oberflächlich wirkenden Dämon Crowley. Beide sind in ihren Bestrebungen vereint, nichts Geringeres als den Weltuntergang, die Apokalypse, das Armageddon, zu unterbinden. In einem Interview für ScreenRant hatte der damalige Drehbuchautor Neil Gaiman bereits durchblicken lassen, dass er in den ersten beiden Staffeln noch längst nicht alles Pulver verschossen habe.

Der jetzt ehemalige Drehbuchautor hatte den Gesamtplot von "Good Omens" Staffel 3 eigentlich bereits angeteasert - das Ende der Welt sollte erneut bevorstehen. Mit Aziraphale und Crowley, die scheinbar uneins sein sollten, wäre das übernatürliche Power-Paar beauftragt worden, die Welt zu retten. Eigentlich sollte "Good Omens" Staffel 3 alles haben, was die vorherigen beiden Staffeln hatten, aber mit noch größeren Einsätzen, da die aufkeimende Romanze zwischen Aziraphale und Crowley einem anderen Armageddon-Szenario Platz machen sollte. Inwiefern sich die Handlung nach der Entlassung von Neil Gaiman nun verändert, wurde bislang aber nicht bekannt gegeben. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, informieren wir Sie hier in diesem Artikel.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Good Omens", Staffel 3

Über die tatsächlichen Darsteller in Staffel 3 ist offiziell noch nichts durchgesickert. Einem guten Brauch zufolge dürfte Amazon Prime Video aber dazu neigen, ihr bisheriges Winning Team nicht auszuwechseln. Experten gehen davon aus, dass alle zurückkehren, wenn auch nicht unbedingt in derselben Rolle. In Staffel 2 haben wir unter anderem diese Schauspieler und Schauspielerinnen gesehen:

Michael Sheen als Engel Erziraphael

David Tennant als Dämon Crowley

Jon Hamm als Erzengel Gabriel

Doon Mackichan als Erzengel Michael

Gloria Obianyo als Uriel

Derek Jacobi als Metatron

Liz Carr als Engel Saragel

Quelin Sepulveda als Engel Murien

Shelley Conn als Dämon Beelzebub

Der offizielle Trailer zu "Good Omens"

Zur Staffel 3 der Amazon-Serie "Good Omens" gibt es naturgemäß noch keinen Trailer. Als kleinen Trost können wir Ihnen das Lockvogel-Video zu Nummer 2 anbieten. Hier kommt es: