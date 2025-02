Die US-amerikanische Soulsängerin, Pianistin und Songwriterin Roberta Flack ist tot. Das habe ihr Management bestätigt, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Mit dem Lied „Killing Me Softly with His Song“ landete sie 1973 einen internationalen Hit, der sie weltberühmt machte. Flack wurde 88 Jahre alt.

