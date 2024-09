Brand bei Recyclingfirma in Offenbach

Die Halle eines Recyclingbetriebs in Offenbach ist in der Nacht in Flammen aufgegangen. Laut Polizei brannten in der Lagerhalle vor allem Abfälle. Am frühen Morgen wurde der Brand gelöscht. Die Brandursache war demnach noch völlig unklar.

Die Menschen in Offenbach wurden zwischenzeitlich dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Am Morgen wurde die Warnung laut einer Polizeisprecherin zurückgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Zuvor berichtete der Hessische Rundfunk (hr).