Großbritannien

19.09.2023

Ein Land liegt am Boden: Was ist nur aus Großbritannien geworden?

Plus Die Schulen bröckeln, das Gesundheitssystem ist am Ende, den Menschen geht das Geld aus – und was tut die Regierung? Ein Krisenreport aus einem einst stolzen Land.

Von Susanne Ebner

Briten neigen dazu, sich selbst und ihre Probleme nicht ganz so ernst zu nehmen. Dies sei sogar ein Tabu, sagt die Ethnologin Kate Fox, die ein Buch über die Inselbewohner und ihre Eigenheiten geschrieben hat. Und so reagieren manche auf die allgemeine Misere im Land, die bröckelnden Schulen, das marode Gesundheitssystem und die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich gerne mal mit Humor. Doch bei dem, was sich derzeit abspielt, vergeht selbst den Britinnen und Briten das Lachen.

Joe Cox kann ein Lied davon singen. Cox arbeitet für die Organisation „Debt Justice“ in London. Diese will der Ausbeutung von Menschen aufgrund immer höherer Schulden ein Ende bereiten. Die Organisation hat ihren Sitz im Oxford House, einem Gemeindezentrum im Stadtbezirk Tower Hamlets östlich der City of London. „Wenn ich hier aus der Tür gehe, werde ich sofort mit den Problemen, mit denen wir uns beschäftigen, konfrontiert“, sagt der 37-Jährige. „Es gibt ein hohes Maß an Armut und Ungleichheit sowie schlechte Wohnverhältnisse und all die Probleme, die damit einhergehen.“

