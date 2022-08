Missbrauch in Telford: Und alle schauten weg

Von Sarah Schierack - vor 17 Min.

Mehr als 1000 Mädchen wurden in Telford vergewaltigt und in die Prostitution gezwungen, auch Holly Archer. Heute klagt sie all jene an, die jahrzehntelang geschwiegen haben.

Holly Archer ist 13, als ihre Telefonnummer an mehrere Männer verkauft wird. Es ist der Herbst kurz nach ihrem ersten Kuss: auf einer Schulparty, mit Ethan, auch er ist 13. Der Kuss dauert zehn Sekunden. "Zum Glück ist es vorbei", denkt Holly danach, sie ist froh, dass sie das jetzt hinter sich hat. Es ist außerdem die Zeit, in der sich alles verändert. Alle werden älter, finden neue Hobbys, kaum jemand spielt jetzt noch Fußball auf der Straße so wie früher. Holly und ihre Freundin Carly laufen jetzt nach der Schule durch die Straßen, ein wenig ziellos, so wie man es als Teenager macht, weil man noch nicht genau weiß, was das Leben bereithält.

