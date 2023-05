Partystimmung und Proteste bei der Krönung von Charles III.

Großbritannien feiert den neuen König, sich selbst und die Tradition. Doch der harte Umgang der Polizei mit Monarchie-Gegnern will so gar nicht zu den Feierlichkeiten passen.

Fuhr die goldene Krönungskutsche am Samstag noch durch den Regen von der Westminster Abbey Richtung Buckingham-Palast, klarte am Sonntag pünktlich um die Mittagszeit die Sonne auf. Mit Temperaturen um die 20 Grad waren dies perfekte Bedingungen für tausende Straßenfeste und gemeinsame Mittagessen, die in ganz Großbritannien anlässlich der Krönung veranstaltet wurden. Eine Feier fand zum Beispiel in Richmond, südwestlich von London statt. Hier hatten die Bewohner, wie in vielen Orten des Landes, eine mit Union Jacks geschmückte lange Tafel aufgestellt, um gemeinsam zu feiern. In der Luft hing der Duft von Würstchen und Grillfleisch. Kinder spielten, viele hatten ihre Hunde mitgebracht.

Anwohner feiern die Krönung. Foto: Montfort Communications

Wer erwartet hat, dass der König am Wochenende an einer der etwa 7000 Partys in Großbritannien teilnehmen wird, wurde enttäuscht. Der King und die Queen überließen die Teilnahme an den sogenannten „Big Lunches“ am Sonntag dem Rest der königlichen Familie. So zeigten sich der Prinz und die Prinzessin von Wales, William und Catherine, etwa bei einer Feier in Windsor, schüttelten Hände und ließen sich fotografieren. Während bei der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey am Samstag nur rund 2000 Gäste dabei sein konnten, war der gestrige Sonntag damit ein entspannteres und deutlich inklusiveres Ereignis für die Menschen im Land.

Ein erstes „Big Lunch”, wie die Feste genannt wurden, fand dabei schon Samstag in Kensington und Chelsea statt, einem der reichsten Stadtteile in London. Hier kamen zahlreiche Bewohner zusammen, um gemeinsam die Krönung zu schauen, zu essen, und um zu feiern. Die Stimmung war gelassen und positiv. Dass trotz des schlechten Wetters so viele hier seien, zeige, dass viele dem König wohlwollend gegenüberstehen, sagte der Bürgermeister des Stadtteiles, David Lindsay, gegenüber unserer Redaktion. Ein besonderer Höhepunkt dieses „Big Lunches“ war die Hundeparade am Nachmittag. Dabei führten Besitzer über Hundert „Cavalier King Charles Spaniels“ durch die Straßen des Viertels.

Bürgermeister David Lindsay beim "Big Lunch" anlässlich der Krönung. Foto: Royal Borough of Kensington and Chelsea

Viele Tiere hatten Krönchen auf oder wurden in mit Fähnchen geschmückten Hunde-Buggys über den nassen Asphalt bugsiert. Mit dabei war Sarah Fletcher. Sie war am Samstag aus dem Stadtteil Stoke Newington im Nordosten Londons ins Zentrum der Stadt gekommen, um mit ihrem Hund Rusty an der Parade teilzunehmen. „Das ist eine gute Zeit, um ein King Charles Spaniel zu sein“, sagte sie lachend. Auch für den König fand sie lobende Worte: „Er hat bislang einen guten Job gemacht. Ich wünsche ihm viel Glück.“ Es sei natürlich schade, dass es regnet, räumte sie ein. „Aber das sind wir ja hier gewohnt und deshalb machen wir einfach trotzdem mit.“

Sarah Fletcher mit Hund Rusty und ihrem Partner.

Diese Einstellung teilten viele Menschen, die sich am Samstag schon in den frühen Morgenstunden entlang der Prachtstraße „The Mall“ im Zentrum Londons postiert hatten, um die Krönung und die Prozession so nah wie möglich mitzuerleben. Unter ihnen war auch die 38-jährige Stefana Sandu aus Hastings im Südosten Englands. Sie war auch bei der Beerdigung von Königin Elizabeth II. in London. Diesmal sei aber etwas weniger los. „Vielleicht liegt das daran, dass er noch neu Amt ist. Charles muss sich erst noch beweisen.“

Stefana Sandu (links) Raluca Ardeleanu (rechts)

Jenseits von London verfolgten viele Briten das Ereignis auf großen Leinwänden. Der 52-jährige David-Jon Davies sah im „Eurovision Village“ in Liverpool zu, als der Monarch gekrönt wurde. Es sei ein stolzer Moment, sagte er. Schließlich findet in der englischen Küstenstadt am kommenden Samstag der „Eurovision Song Contest“ statt. Während einige Zuschauer glühende Monarchisten waren, war es für andere ein Ereignis, dass sie schlicht nicht verpassen wollten. Schätzungen zufolge verfolgten rund 18 Millionen Menschen in Großbritannien das Ereignis im Fernsehen.

Als König Charles III. in der Westminster Abbey die über zwei Kilo schwere Edwardskrone aufgesetzt bekam, war er sich dieser Aufmerksamkeit sicherlich bewusst. Er und Königin Camilla wirkten während des zweistündigen Ereignisses teils sichtlich angespannt. Schließlich hatten die Royals das große Event in den vergangenen Monaten immer wieder geprobt. Nichts sollte schiefgehen.

Penny Mordaunt war der heimliche Star der Krönung

„Die Krönung war ein großer Erfolg und bot durch all den Pomp und Prunk ein erstaunliches visuelles Spektakel“, sagte die Royal-Expertin Pauline Maclaran von der Royal Holloway University gegenüber unserer Redaktion. Camilla habe majestätisch und Charles emotional und sympathisch gewirkt, resümierte sie. „Der Krönungsgottesdienst umfasste überdies verschiedene Musikstücke, die eigens für diesen Anlass geschrieben wurden und sehr bewegend waren.“ Der Palast habe sich viel Mühe gegeben, um zu zeigen, dass ihm Vielfalt wichtig sei. So trat unter anderem ein Gospelchor auf und es wurde ein Lied auf Walisisch gesungen. „Das sind Elemente, die es vorher so nicht gab.“

Lang lebe der König: Charles III. verlässt nach der Krönungszeremonie mit der Imperial State Crown, einem Zepter und dem Reichsapfel die Westminster Abbey. Foto: Jacob King, dpa

König Charles III. und Königin Camilla sitzen während der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey. Charles und Camilla sind zu König und Königin gekrönt worden - vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste aus aller Welt. Foto: Andrew Matthews, dpa

Zuerst war Charles an der Reihe, dann ist auch Camilla gekrönt worden. Foto: Jonathan Brady, dpa

König Charles III. erhält die Edwardskrone während der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey. Foto: Jonathan Brady, dpa

König Charles III. wird vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, mit der Edwardskrone gekrönt. Foto: Jonathan Brady, dpa

Die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Großbritanniens König Charles III. und Königsgemahlin Camilla sitzen auf dem Weg zur Krönungszeremonie in der Staatskutsche zum Diamantenen Jubiläum. Foto: Vadim Ghirda, dpa

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla sitzen auf dem Weg zur Krönungszeremonie in der Staatskutsche zum Diamantenen Jubiläum. Foto: Jordan Pettitt, dpa

Prinz Harry, Herzog von Sussex, kommt vor der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey an. Foto: Toby Melville, dpa

William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, bei ihrer Ankunft in der Westminster Abbey. Foto: Andrew Milligan, dpa

William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, gehen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in die Westminster Abbey. Foto: Phil Noble, dpa

Prinz Louis (vorne), Ehrenpage Prinz George und Prinzessin Charlotte von Wales sitzen nach der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla in einer Kutsche. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty waren ebenfalls vor Ort. Foto: Jacob King, dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron und die französische Präsidentengattin Brigitte Macron kommen vor der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey an. Foto: Ben Stansall, dpa

Sängerin Katy Perry verlässt Westminster Abbey nach der Krönungszeremonie. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Fürst Albert von Monaco und seine Frau Fürstin Charlene kommen vor der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey an. Foto: Alessandra Tarantino, dpa

Dame Emma Thompson (r), Schauspielerin aus Großbritannien, und Ehemann Greg Wise kommen vor der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey an. Foto: Jane Barlow, dpa

Sänger Lionel Richie kommt vor der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey an. Foto: Gareth Cattermole, dpa

Olena Selenska, First Lady der Ukraine, bei ihrer Ankunft vor der Krönungszeremonie von König Charles III. in der Westminster Abbey. Foto: Jacob King, dpa

Jill Biden, First Lady der Vereinigten Staaten, und ihre Enkelin Finnegan Biden kommen vor der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey im Zentrum Londons an. Foto: Andrew Milligan, dpa

Boris Johnso, ehemaliger Premierminister von Großbritannien, und seine Frau Carrie Johnson kommen vor der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey an. Foto: Andrew Milligan, dpa

Mitglieder der antimonarchistischen Gruppe "Republic" protestieren entlang der Route des Festzugs vor der Krönung von König Charles III. Foto: Mosa'ab Elshamy/Pool AP/dpa

Menschen protestieren am Tag der Krönungszeremonie von König Charles III. gegen die Monarchie, ein Mann schwenkt dabei eine große Fahne mit der Aufschrift "Abolish the Monarchy" (zu deutsch: Schafft die Monarchie ab). Foto: Christoph Meyer, dpa

Zuschauer versammeln sich im Hyde Park, um die Krönung von König Charles III. über Bildschirme zu verfolgen. Foto: Isabel Infantes, dpa

Zuschauer versammeln sich im Hyde Park, um die Krönung von König Charles III. über Bildschirme zu verfolgen Foto: Isabel Infantes, dpa

Angehörige der Streitkräfte marschieren in Vorbereitung auf die Krönungszeremonie für den britischen König Charles III. entlang der Mall. Foto: Vadim Ghirda, dpa

Isaac Herzog, Präsident von Israel, und seine Frau Michal treffen zur Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey ein. Foto: Andrew Matthews, dpa Zurück Vorwärts

Zu den heimlichen Stars der Krönung gehörte jedoch die britische Politikerin Penny Mordaunt. Der Tory-Abgeordneten fiel im Rahmen der Zeremonie eine Schlüsselrolle zu. Als „Lordpräsidentin des Geheimen Kronrats” überreichte sie dem Monarchen Schwerter als Insignien der Macht. Dabei fiel sie besonders durch ihr blaues Kostüm auf, das sie wie eine Superheldin aussehen ließ. Für Unterhaltung sorgte auch Prinz Louis. Der jüngste Sohn von Catherine und William wurde durch sein sympathisches Gähnen während der langen Zeremonie zum Star in den sozialen Medien.

Probleme innerhalb der Familie belasten das Königshaus schwer

Gleichzeitig wurden während des Gottesdienstes in der Kathedrale jedoch auch die Probleme innerhalb der Familie sichtbar, die das Königshaus schwer belasten, wie Catherine Mayer, Journalistin und Autorin des Bestsellers „Charles – Mit dem Herzen eines Königs“ am gestrigen Sonntag betonte. Harry, der ohne Herzogin Meghan und seine Kinder aus Kalifornien angereist war, flog direkt nach der Zeremonie wieder zurück in die USA. Er saß während des Gottesdienstes in der vierten Reihe, weit weg von seinem Bruder William, aber dafür in der Nähe von Prinz Andrew; jenem Royal, dem die US-Amerikanerin Virginia Giuffre vorgeworfen hatte, sie auf dem Anwesen des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein in den 1990er Jahren missbraucht zu haben.

„Am Tag der Krönung wurde deutlich, unter welchem Druck die Institution steht, weil die Menschen im Mittelpunkt stehen“, sagte Mayer. Die Familie befinde sich in einer schwierigen Situation.“ Charles III. stünden große Herausforderungen bevor. „Das Königshaus hat unter anderem bei jungen Menschen deutlich an Popularität verloren. Hinzu kommt noch der Skandal um Prinz Andrew.“ Sie glaube zwar nicht, dass die Monarchie unmittelbar in Gefahr sei, in einer großen Krise befände sie sich aber in jedem Fall.

Der Chef der Anti-Monarchie-Bewegung wird im Vorfeld verhaftet

Überdies sorgten Vorfälle entlang der Prozessionsroute am Samstag für negative Schlagzeilen und anhaltende Diskussionen in Großbritannien. Videos zeigten, wie Graham Smith, der Chef der britischen Anti-Monarchie-Bewegung „Republic”, und weitere Protestler im Vorfeld von angekündigten Demonstrationen am Trafalgar Square festgenommen wurden. Die Organisation setzt sich für die Abschaffung des Königshauses ein und fordert stattdessen ein gewähltes Staatsoberhaupt. Menschenrechtsgruppen bezeichneten die Verhaftungen als „alarmierend“. Smith schrieb auf Twitter, dass er am späten Samstagabend entlassen wurde und ergänzte: „In Großbritannien gibt es kein Recht auf friedlichen Protest mehr. Mir wurde oft gesagt, dass der Monarch da ist, um unsere Freiheiten zu verteidigen. Jetzt werden unsere Freiheiten in seinem Namen angegriffen.“

Die Metropolitan Police sagte, sie „verstehe“ die Besorgnis der Öffentlichkeit, aber die Beamten hätten nach dem Gesetz verhältnismäßig gehandelt. Laut Pauline Maclaran habe sich die ohnehin umstrittene Londoner Polizei mit dieser Aktion jedoch keinen Gefallen getan: „Ich glaube, dass die Störung des antimonarchistischen Protests durch die Polizei sich negativ auf die Meinung vor allem junger Menschen zur Monarchie auswirken wird“, sagte sie. Insgesamt werde das Verhalten der Polizei die republikanische Bewegung wohl stärken. Auch Catherine Mayer kritisierte das Vorgehen. „Als ich von den Verhaftungen hörte, war ich geschockt. Angesichts der Tatsache, dass in der Kathedrale Westminster Abbey so viel Wert auf Inklusion gelegt wurde, scheint es mir völlig widersinnig, dann die Meinungen von Menschen zu unterdrücken, die sich gegen die Monarchie aussprechen“, sagte sie.

Die Krönung beschert den Briten einen zusätzlichen Feiertag

Während Großbritannien noch über den Umgang mit den Protestlern diskutierte, fand am Sonntagabend im Park von Windsor Castle etwa eine Stunde von London entfernt ein großes Konzert mit Lichtshow anlässlich der Krönung statt. Hatten zunächst viele Stars abgesagt, fanden schließlich doch noch einige Zeit, darunter die britische Pop-Band Take That, Katy Perry und der US-Sänger Lionel Richie. Am Montag beschert die Krönung den Briten dann noch einen zusätzlichen Feiertag. Unter dem Motto „The Big Help Out“ soll an diesem Tag das soziale Engagement im Land gefördert werden. Es gehe um mehr als nur einen Tag, sagte Matt Hyde, der Geschäftsführer der britischen Pfadfinder „Scouts“. „Hier geht es um die Zukunft der Freiwilligenarbeit." Ein Thema, das dem Palast und König Charles III. sehr am Herzen liegt.