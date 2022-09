Großbritannien

vor 29 Min.

Wie wird Charles III. das Königshaus verändern?

Plus Mit einer feierlichen Zeremonie hat Großbritannien nun Charles III. zum neuen Monarchen ausgerufen. Wie wird die Regentschaft von König Charles III. aussehen?

Von Susanne Ebner

Als die Trompeter auf dem Balkon des Saint James’s Palace treten, zücken die Besucher schnell ihre Smartphones. Schließlich wirkt die Zeremonie mit altertümlichen Uniformen und Botschaften, die von einem Pergament abgelesen werden, wie aus der Zeit gefallen. Tausende sind gekommen, um bei Charles’ Proklamation, wie das Ritual genannt wird, dabei zu sein. Zwei Tage nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., ist Charles III. am Samstag mit Fanfaren auf dem Palast-Balkon in London als britischer König ausgerufen worden. Die eigentliche Zeremonie fand vorher statt, innerhalb des Gebäudes. Es folgten Salutschüsse im Hyde Park, dem Tower und an anderen Orten. Alle sollten es wissen: Charles ist König. Dabei handelte es sich um einen formalen Akt. Denn der 73-Jährige war bereits mit dem Tod seiner Mutter am Donnerstag König geworden, ganz automatisch.

