Offenbar Messer-Attacke an Grundschule in Esslingen – Täter flüchtig

In Baden-Württemberg ist es zu einer Messer-Attacke an einer Grundschule in Esslingen gekommen. Der Täter soll flüchtig sein, zwei Opfer sind im Krankenhaus.

An der Katharinenschule in Esslingen am Neckar ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Nach Informationen der Bild griff ein Mann eine Frau und ein Mädchen mit einem Messer an. An der Schule in Baden-Württemberg läuft ein Großeinsatz der Polizei, bei dem auch ein Hubschrauber im Einsatz ist.

Attacke mit Messer in Grundschule in Esslingen: Frau und Mädchen im Krankenhaus

Die beiden Opfer erlitten offenbar schwere Stichverletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter soll flüchtig sein, ein Einsatz des SEK läuft. Das Motiv der Tat ist unterdessen völlig unklar. In Baden-Württemberg sind derzeit Pfingstferien, in der Schule fand allerdings eine Ferienbetreuung mit Kindern und Betreuerinnen statt.

Lesen Sie dazu auch