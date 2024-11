Restaurant von Günther Jauch eröffnet wieder

Zum Anfang des neuen Jahres wird das Restaurant in Günther Jauchs „Villa Kellermann“ wieder aufmachen. Wie die Tomasa-Gruppe bekannt gab, wird am 1. Januar 2025 das Restaurant „Höfts“ in dem historischen Gebäude am Heiligen See eröffnen. In Berlin betreibt die Gruppe bereits vier Lokale. Seit 2023 gibt es auch eine Filiale in Potsdam.

Wie auch in den anderen Restaurants soll es in Jauchs Villa „deutsche Küche nach Omas Rezept geben“. „Höfts“ wird Jauchs Restaurant künftig heißen, nach der neuen Pächterin: Gabriele Höft. „Auf der Karte wird deutsche Küche stehen“, kündigt die neue Chefin der Bild an. „Leber, Rinderfilet, Quark mit Pellkartoffeln – das esse ich selbst gern. Dazu Weine von Günther Jauch.“

Ursprünglich hatte Günther Jauch das Restaurant mit Koch Tim Raue eröffnet

TV-Moderator Jauch äußert sich positiv gestimmt über den Neuanfang des Lokals: „Natürlich freue ich mich sehr, dass jetzt wieder gastronomisches Leben in die Villa einzieht“, sagte der Moderator der Bild. Der 68-Jährige werde dort „sicher öfter zu Gast sein“. Bei der Speisekarte und den Preisen habe er keine Vorgaben gemacht. Bereits 2019 hatte Jauch gemeinsam mit dem Koch Tim Raue das Lokal eröffnet. Im Sommer musste das Lokal schließen, als Gründe nannte die Geschäftsführung die schwierige wirtschaftliche Situation, gestiegene Inflation und Personalknappheit. Tim Raue war bereits im Juni 2023 aus dem Projekt ausgestiegen.