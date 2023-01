Susan Sideropoulos gibt überraschendes GZSZ-Comeback

Es ist wohl das größte GZSZ-Comeback aller Zeiten: Susan Sideropoulos kehrt überraschend in einer neuen Rolle zurück. Und zwar für längere Zeit.

Viele Fans der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) haben sie vermisst, nun wird sie ihr Comeback feiern. Susan Sideropoulos wird nach elf Jahren Abwesenheit wieder für GZSZ vor der Kamera stehen. Die 42-Jährige wird schon bald wieder im TV bei RTL zu sehen sein. Und zwar für einen längeren Zeitraum.

Sideropoulos kehrt nach Serien-Tod zu GZSZ zurück

Sideropoulos wird ab dem 18. Januar wieder bei GZSZ zu sehen sein. Was viele Fans freuen wird: Sie soll bei GZSZ nicht nur ein Mini-Comeback geben, sondern für mehrere Monate auf die Bildschirme zurückkehren.

Eine überraschende Rückkehr, denn die Schauspielerin starb vor elf Jahren in der Rolle der Verena Koch einen tragischen Serien-Tod. Für viele Fans von GZSZ bis heute eine Folge, an die sie sich erinnern können.

Verena Koch war beim Aufstellen eines Warndreiecks nach einer Panne auf der Autobahn von einem Auto erfasst worden. Am Steuer saß ausgerechnet ein Freund von ihr. Philip, gespielt von Jörn Schlönvoigt. Deer angehende Arzt versuchte in der Folge alles, den Tod seiner Freundin zu verhindern. Sie starb allerdings im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen. Koch hinterließ ihren Sohn Oskar, um den sich in der Serie seitdem Vater Leon Moreno (Daniel Fehlow) kümmert.

Leon (Daniel Fehlow) und Verena Koch (Susan Sideropoulos) in einer dramatischen GZSZ-Szene. Foto: Rolf Baumgartner, RTL

GZSZ-Comeback: Susan Sideropoulos mit neuer Rolle

Nach ihrem Aus bei der Soap hat sich Sideropoulos einen Namen als Moderatorin und Autorin gemacht. Sie schrieb den Bestseller "Rosarotes Glück". Nun fiebert bereits auf ihr Comeback bei GZSZ hin. "Ich habe mich so gefreut, als mir gesagt wurde, dass es bei GZSZ weitergeht", sagte Sie bei Bild: "Meine Rückkehr zu GZSZ nach meinem Serien-Tod ist doch recht ungewöhnlich. Immer, wenn ich früher gefragt wurde, ob ich mir eine Rückkehr vorstellen könnte, konnte ich es nie beantworten, weil es mir zu theoretisch war".

Sideropoulos war bereits im vergangenen Jahr in der Rolle der Sarah beim GZSZ-Ableger "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" aufgetaucht. Sie sah Verena so ähnlich, dass sie Leon in denn Bann zog. Auf diese Weise waren die Schauspielkollegen Sideropoulos und Fehlow wieder vereint. "In der ‚Leon‘-Fortsetzung wird dann die Bombe platzen, dass Sarah aus einem bestimmten Grund nach Berlin gehen möchte. Und eine Woche nach der Ausstrahlung marschieren wir dann bei GZSZ im Januar ein", erklärte Sideropoulos zu ihrem GZSZ-Comeback: "Jetzt hat es sich gut und richtig angefühlt. Nach der ersten ‚Leon‘-Staffel haben sich wohl viele gewünscht, dass ich zurückkehre. Jetzt erfüllt man quasi auch einen Zuschauerwunsch."

