Neuseeland erobert Weltrekord im Haka-Tanz zurück

Weltrekorde halten sich nicht an Ländergrenzen – das legt schon der Name nahe. Auch der Patriot muss daher gönnen können. Immer wieder nämlich schnappen andere Nationen nach Titeln, die mit der eigenen Identität so verschmolzen sind wie Mozzarella auf der Pizza Margherita. Produzieren zum Beispiel, bleiben wir gleich bei der Pizza, in den USA ein riesiges Exemplar, 1300 Quadratmeter groß, belegen es auch noch mit 630.496 Scheiben Salami und stehen damit im Guinness-Buch der Rekorde. Schwer zu verdauen für Italien, langjähriger Rekordhalter.

„Au revoir“ jubelt Radio New Zealand

In Neuseeland litt man seit zehn Jahren unter einer ähnlichen Schmach. Entrissen der Titel im gemeinsamen Haka-Tanzen - seit 2014 wurde Frankreich als Rekordhalter geführt. „Unerklärlicherweise“, wie neuseeländische Medien konstatierten. Was treibt schließlich 4028 Männer und Frauen nahe Toulouse dazu, sich schenkelschlagend und mit rausgestreckter Zunge zum maorischen Tanz-Ritual zusammenzufinden? Warum nicht Cancan? Am anderen Ende der Welt rollten sie verständlicherweise mit den Augen.

Den Maori war es wichtig, den Weltrekord nach Neuseeland zu holen. Foto: -/Smoke Photo And Video/dpa

Am Wochenende hat Neuseeland den Titel nun aber endlich wieder „nach Hause“ geholt: 6531 Menschen versammelten sich in Auckland zum Haka. „Es war von entscheidender Bedeutung, die Ehre dieses Weltrekords von den Franzosen zurück in das Land seiner Ursprünge zu holen und sicherzustellen, dass er korrekt und mit Integrität aufgeführt wird“, erklärte eine der Organisatorinnen. „Au revoir!“, jubelte nun auch der Sender Radio New Zealand in Richtung Frankreich, was dort hoffentlich nicht als Kampfansage verstanden wird. Wobei, dort gelang in diesem Jahr auch schon Großes: Eine Pizza belegt 1001 Käsesorten - wie aber schmeckt das Italien?

Mit dem Haka sollen die Gegner herausgefordert werden. (Archivbild) Foto: Christophe Ena/AP/dpa