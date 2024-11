Vom Werwolf zum Pfau – und jetzt E.T.: Heidi Klums legendäre Halloween-Outfits

Seit 2000 sind die Party und ihre Kostüme berühmt. Jedes Jahr veranstaltet Model Heidi Klum ihre legendäre Halloween-Party in New York in den USA. Dabei zeigt sie, dass man bei Weitem nicht immer ein sexy Outfit tragen muss, um an einer Party aufzufallen. Jedes Jahr überrascht das Model mit ihren aufwendig-kreativen Kostümen.

Das waren einige von Heidi Klums Halloween-Outfits in den vergangenen Jahren:

Icon Galerie 12 Bilder Wenn Topmodel Heidi Klum sich für ihre Halloweenparty in New York verkleidet, stiehlt sie Jahr für Jahr allen die Show. Hier ein paar ihrer schrägsten Verkleidungen.

Kein Detail wird vorher bekannt: Klum hält Halloween-Kostüm stets geheim

Um ihre Fans bis zum allerletzten Moment auf die Folter zu spannen, teilt Klum nur selten einen Ausschnitt in die Kostüm-Vorbereitung. Anfang September teilte sie ein Video auf ihrem Instagram-Kanal mit dem Kommentar „#HeidiHalloween is starting to take shape“ (HeidiHalloween nimmt langsam Form an). In dem Video ist ein modellierter Panzer mit Spitzen zu sehen, einige vermuten dahinter die Figur „Bowser“ aus dem Videospiel „Super Mario Bros.“. Wenige Tage früher teilte das Model bereits ein Foto mit einem realistisch aussehenden Fake-Auge.

In den vergangenen Jahren überraschte Klum immer wieder mit kreativen Partner-Outfits mit Ehemann Tom Kaulitz, dem Gitarristen der Band Tokio Hotel. Auch dieses Jahr gab es nun ein gemeinsames Kostüm.

Halloween-Kostüm 2024: Heidi Klum und Tom Kaulitz als Außerirdischer E.T.

Am Donnerstag zeigte sich Heidi Klum nun mit ihrem Ehemann im Partnerlook als E.T. Klum zeigte auch eine leuchtende Fingerspitze wie das Vorbild aus dem Film-Klassiker von Steven Spielberg aus dem Jahr 1982.