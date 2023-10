Gerüst eingestürzt: Fünf Arbeiter sterben auf Baustelle in Hamburg

Auf einer Baustelle in Hamburg ist am Montagmorgen ein Gerüst eingestürzt. Fünf Arbeiter kamen bei dem Unfall ums Leben.

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity ein schwerer Unfall. Ein Gerüst war eingestürzt und hatte mehrere Arbeiter unter sich begraben. Nach Angaben eines Feuerwehrsprecher seien fünf von ihnen dabei ums Leben gekommen. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, war das Gerüst über acht Etagen zusammengebrochen. Mehrere Arbeiter sollen in einem Fahrstuhlschacht begraben worden sein. Noch ist unklar, wie viele Menschen sich noch in dem Schacht befinden.

Etwa 60 Kräfte der Feuerwehr seien mit der Rettung und Sichtung der Verletzten beschäftigt. Einsatzkräfte hätten hunderte Arbeiter von der Baustelle geführt. Mehrere Rettungswagen und Notärzte seien im Einsatz. Das Überseequartier, wo sich der Unfall ereignete, ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels.