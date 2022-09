Hamburger Hafengeburtstag 2022: Das Programm am Wochenende im Überblick

Der 833. Hamburger Hafengeburtstag ist eröffnet. Er begann mit einer Einlaufparade und hat viel zu bieten. Das Programm im Überblick.

Nach zwei Jahren des Wartens gibt er sein Comeback: Seit Freitagmittag ist der Hamburger Hafengeburtstag eröffnet. Um 13.30 hatte Hamburgs parteiloser Wirtschaftssenator Michael Westhagemann den offiziellen Startschuss für den 833. Hafengeburtstag der Hansestadt gegeben – traditionell mit dem Läuten der Schiffsglocke auf der "Rickmer Rickmers".

Hamburger Hafengeburtstag 2022: Einlaufparade im Livestream

Um 11.30 Uhr wurde am Freitag bereits der traditionelle Gottesdienst im Michel abgehalten. Nach der Eröffnung durch Westhagemann lief die große Einlaufparade, welche den 833. Hamburger Hafengeburtstag gebührend einläutet. Mehr als 200 Schiffe nahmen an der Parade teil, welche einen der großen Höhepunkte des Wochenendes darstellt.

Wer nicht vor Ort ist, der konnte die Einlaufparade im Livestream beim NDR sehen. Angeführt wurde die diesjährige Einlaufparade von der Fregatte "Bayern". Auch der Kreuzfahrtriese "AIDAprima", der Viermast-Bark "Peking", die Schiffsausrüster-Barkasse "Agnes", der Seenotrettungskreuzer "Hamburg" und der Dampfschlepper "Woltmann" gaben sich die Ehre. Die Besucherinnen und Besucher hatten im Rahmen des "Open Ship" die Möglichkeit, einige der Schiffe an Bord zu erkunden.

833. Hamburger Hafengeburtstag: Konzerte am Freitag

Wer in der Hansestadt weilt, der bekommt zum Hafengeburtstag eine ganze Menge geboten. Von Freitag bis Sonntag wird auf der Flaniermeile an der Elbe ein spektakuläres Programm geboten. Vor dem Alten Elbtunnel finden am Freitag einige Konzerte statt. Das Programm auf der NDR-Bühne:

14 bis 15.15 Uhr: Aurel

16 bis 16.45 Uhr: Fidi Steinbeck

17.15 bis 18.45 Uhr: Wayne Morris

19.30 bis 20.45 Uhr: Pohlmann

22 bis 23.30 Uhr: Selig

Hamburger Hafengeburtstag 2022 – Programm: Lichtershow am Samstag und Auslaufparade am Sonntag

Am Samstagabend präsentiert sich der Hamburger Hafen von seiner buntesten Seite. AIDA Cruises sorgt mit der Inszenierung "Hamburgs Lichtermeer" dafür, dass der Nachthimmel über dem Hafen Schauplatz eines riesigen Feuerwerks wird.

Für einen krönenden Abschluss des 833. Hamburger Hafengeburtstages sorgt dann die Auslaufparade am Sonntag. Die daran beteiligten Schiffe verlassen den Hamburger Hafen abwärts der Elbe. Das Motto: "Tschüss und Auf Wiedersehen bis 2023!" Die Auslaufparade beginnt um 15.00 Uhr und wird von einem üppigen Programm begleitet.