44-Jähriger sorgt mit Spielzeugpistole für Polizeieinsatz

Mit einer Spielzeugpistole hat ein 44-Jähriger in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Er zielte demnach am Donnerstagabend mit der Pistole, die für andere nicht als harmlos zu erkennen war, zunächst auf zwei 13 Jahre alte Mädchen. Anschließend sei er in einen Bus gestiegen und habe die Pistole auf eine ihm gegenübersitzende 62-Jährige gerichtet.

Die alarmierte Polizei habe den 44-Jährigen im Bus festgenommen. Auf der Wache sei dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen worden. Dann sei er in eine psychiatrische Fachklinik gebracht worden. Ihn erwarte jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes nach dem Waffengesetz.